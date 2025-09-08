Podczas wczorajszych uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze, prezydent Karol Nawrocki, zwracając się do bardzo licznie zgromadzonych tam rolników, stwierdził, że jest i będzie głosem polskiej wsi. Prezydent Nawrocki nie tylko dziękował rolnikom „za tegoroczne plony i trud pracy, ale także za pasję, za miłość do polskiej ziemi, za przywiązanie do narodowej tradycji i zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego”. Sformułowanie, że będzie głosem polskiej wsi, padło w kontekście umowy handlowej UE-Mercosur, bowiem co podano już oficjalnie, rząd jej blokowanie „odpuścił”, natomiast prezydent rozpoczął starania o jej zablokowanie.
Rząd Tuska zmarnował w tej sprawie blisko 2 lata, w tym pół roku polskiej prezydencji w Radzie UE na którą wydaliśmy ponad 500 mln zł, prezydent Nawrocki zaangażował się natychmiast po zaprzysiężeniu, a podczas pierwszej swej wizyty w Rzymie, bardzo intensywnie rozmawiał na ten temat z premier Włoch Giorgią Meloni. W następnym tygodniu, głównie w tej sprawie, uda się do Paryża i będzie namawiał prezydenta Marcona do jej zablokowania, zwłaszcza, że przez wiele miesięcy podczas rządów premiera Morawieckiego, mniejszość blokującą w tej sprawie stanowiły właśnie Polska, Francja, Irlandia, Belgia, Holandia i Austria. Niestety tuz po objęciu rządów przez Donalda Tuska, ta mniejszość blokująca się rozpadła, głównie ze względu na swoistą „podwójną grę” naszego premiera, który wprawdzie publicznej twierdzi, że jest przeciw tej umowie, a tak naprawdę w zamian za wsparcie brukselskiej biurokracji w kampanii wyborczej w 2023 roku, zobowiązał się także do tego ,że umowy z krajami Mercosur, blokował nie będzie.
Prezydent Nawrocki już kilka dni po zaprzysiężeniu na spotkaniu z rolnikami w Krąpieli (woj. zachodniopomorskie), przypomniał ogromne wsparcie rolników i wszystkich mieszkańców wsi w wyborach prezydenckich zapewniając, że „nie tylko wieś jest z Karolem, ale Karol jest także za rolnikami i polską wsią”. Podczas tego spotkania z rolnikami prezydent Nawrocki, podpisał swoją, dokładnie trzecią, inicjatywę ustawodawczą „Ochrona polskiej wsi”. W tym projekcie ustawy są zawarte 4 propozycje dotykające najważniejszych problemów polskiego rolnictwa: przedłużenie zakazu sprzedaży ziemi rolniczej cudzoziemcom o kolejne 10 lat, do roku 2036, ochrona polskiego rolnictwa przez efektami umowy UE-Mercosur, a także umowy handlowej UE-Ukraina, zdecydowane nie, dla likwidacji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), a także równie zdecydowane nie, dla zmniejszenia unijnego budżetu na rolnictwo. Wtedy także prezydent podkreślał, że europejscy, ale także polscy rolnicy są szczególnie oburzeni lekceważeniem ich zdecydowanego sprzeciwu dotyczącego umów handlowych UE-Mercosur i UE-Ukraina, a także propozycjom nowego unijnego budżetu na lata 2028-2034, przygotowanego ,tak nawiasem przez komisarza z Polski Piotra Serafina, który tak naprawdę oznacza likwidację WPR w dotychczasowym kształcie.
Przypomnijmy, że umowa UE-Mercosur jest tak skonstruowana, żeby produkty przemysłowe głównie z krajów Europy Zachodniej, przede wszystkim z Niemiec (głównie przemysł motoryzacyjny, ale także chemiczny i tekstylny), były łatwiej zbywalne na rynkach tych krajów, natomiast z kolei europejski rynek, stałby się bardziej atrakcyjny dla towarów rolnych z krajów Ameryki Południowej. Jest oczywistym, że produkcja rolna w tym w szczególności hodowla w krajach Ameryki południowej, odbywa się w bardziej sprzyjających warunkach klimatycznych, niż w Europie, a także nie jest tak „spętana” przepisami związanymi z ochroną środowiska i klimatu. Na przykład hodowla bydła, odbywa się często cały rok „pod gołym niebem”, co w oczywisty sposób obniża koszty produkcji i czyni produkty takiej hodowli, konkurencyjnymi cenowo na rynkach światowych. Ratyfikacja tej umowy tylko przez PE i Radę Unii Europejskiej oczywiście uderzy w interesy całego unijnego rolnictwa, ale to polskie także obciążone w sposób szczególny niechybną liberalizacją handlu z Ukrainą, zostanie wystawione naprawdę na ciężką próbę.
Rząd Tuska przez długie miesiące zwodził polskich rolników, zarówno premier jak i minister rolnictwa publicznie zapewniali, że są przeciwni umowie UE-Mercosur, a w rzeczywistości nie robili nic, żeby podtrzymać mniejszość blokującą stworzoną jeszcze przez rząd premiera Morawieckiego. Prezydent Nawrocki mimo tego, że może rozpocząć w tej sprawie działania dopiero teraz, kiedy większość krajów członkowskich UE, pod naciskiem Niemiec, już niestety podjęła decyzje w tej sprawie, żeby tej umowy nie blokować, z dużą determinacją rozmawia z przywódcami Włoch i Francji, żeby razem z Polską tą umowę, jednak zablokowali.
