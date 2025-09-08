„Donald Tusk jest persona non grata, wie to każdy polityk w Waszyngtonie. Tuska nie będzie w Białym Domu za prezydentury Trumpa. On zdaje sobie z tego sprawę, mimo to dalej brnie” - powiedział europoseł PiS Adam Bielan w programie „Graffiti” na antenie Polsat News. Odniósł się w ten sposób do relacji między polskim rządem a administracją prezydenta USA Donalda Trumpa.
Tusk to persona non grata
Europoseł PiS przypomniał, co Tusk mówił o Trumpie.
Tusk zarzucił Trumpowi najcięższe przestępstwo, jakie można zarzucić amerykańskiemu politykowi, jakiemukolwiek politykowi. Zarzucił Trumpowi zdradę. Według konstytucji amerykańskiej przestępstwo zdrady jest karane śmiercią. Tusk nie miał żadnych dowodów na to, nie przedstawił żadnych dowodów ani w Bytomiu, ani później. Miał okazję z tych słów się wycofać, mógł za nie przeprosić. Wydaje mi się, że interes naszego kraju, interes Polski jest ważniejszy niż ego
— stwierdził.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Przypomniano Tuskowi, że nazwał Trumpa rosyjskim agentem. „Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem”. WIDEO
Polityk ocenił, że premier jest osobą, której nie chcą widzieć w Biały Domu.
Donald Tusk jest persona non grata, wie to każdy polityk w Waszyngtonie. Tuska nie będzie w Białym Domu za prezydentury Trumpa. On zdaje sobie z tego sprawę, mimo to dalej brnie. Pytanie dlaczego? Czy jest na tyle głupi, nie można tego wykluczyć, chociaż wydaje mi się, że jest to osoba dość inteligentna, czy ktoś go o to prosi? Ktoś, komu zależy na tym, aby relacje polsko-amerykańskie, mimo tych świetnych stosunków między prezydentami, nie były najlepsze
— powiedział.
Sikorski niszczy polsko-amerykańskie relacje
Następnie poruszona została kwestia szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który wstawił w social mediach nagranie z trawnika przed Białym Domem.
To jest film, który mógł nagrać jakiś nastolatek. „Mamusiu, tatusiu, pozdrawiam. Wpuścili mnie na trawnik przed Białym Domem”. Marko Rubio nawet nie miał spotkania z Sikorskim w oficjalnym kalendarzu. Polski podatnik zapłacił milion złotych nagrody, którą ufundował Radosław Sikorski, żeby przez 10 minut rozmawiał w jakimś hotelu w Miami. Mówimy dzisiaj o systemie amerykańskim, w którym kluczowe decyzje podejmuje osobiście Donald Trump. To on zdecyduje, czy w Polsce będzie mniej żołnierzy amerykańskich, czy będzie ich więcej. Trump zdecyduje, czy Polska będzie zaproszona na szczyt G20. Wystosował już zaproszenie, jak pan wie i potwierdził to na konferencji prasowej dla Karola Nawrockiego
— dodał.
Europoseł stwierdził, że Sikorski wraz z małżonką (Anne Applebaum) szkodzą polskiej sprawie na arenie międzynarodowej.
Trump zdecyduje, że gdyby coś się wydarzyło złego w naszym regionie, czy siły amerykańskie zostaną w taki czy inny sposób użyte. To są decyzje Donalda Trumpa. Można znaleźć blisko 100 wpisów na portalu X, gdzie Sikorski z satysfakcją dzieciaka, dość infantylną, atakuje Donalda Trumpa. W momencie, kiedy musiał wiedzieć, przecież zna doskonale meandry amerykańskiej polityki, że Trump może wrócić do Białego Domu. Nie było pary w polskiej historii w ciągu ostatnich 30 lat, która zaszkodziła bardziej wizerunkowi naszego kraju niż Sikorski i Applebaum. Są setki artykułów, która ta partia sprokurowała w międzynarodowej prasie, wykorzystując swoje dobre relacje towarzyskie, począwszy od lewicowego „Guardiana” w Wielkiej Brytanii, skończywszy na „Washington Post”. W dziesiątkach, setkach artykułów widać odciski palców Sikorskiego i Applebaum, w czasie kiedy rządziła Zjednoczona Prawica
— stwierdził.
