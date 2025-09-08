„Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sędziowie RP w Krakowie nie widzi żadnych podstaw do powstrzymania się przez jakiegokolwiek sędziego od orzekania i wyraża pełne poparcie dla sędziów, których dotyczy ww. wyrok” - czytamy w stanowisku Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sędziowie RP w Krakowie, które odnosi się do skandalicznego wyroku TSUE, który uznał, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego „nie jest niezależnym sądem”.
Skandaliczny wyrok TSUE
Polski sąd cywilny zwrócił się do TSUE o ocenę skutków orzeczeń wydanych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Chodzi o sprawę, w której izba ta w październiku 2021 r. uchyliła prawomocny wyrok z 2006 r. zakazujący wprowadzania do obrotu niektórych czasopism z krzyżówkami i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania sądowi cywilnemu.
Ten powziął jednak wątpliwości, czy skład izby, która wydała orzeczenie w 2021 r., można uznać za sąd w rozumieniu prawa unijnego. Zwrócił się więc do TSUE o rozstrzygnięcie, czy i w jakim zakresie może oceniać skutki orzeczeń wydanych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
TSUE w czwartek uznał, że sąd krajowy jest zobowiązany uznać za niebyły wyrok sądu wyższej instancji, jeśli ten nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem. Stwierdził też, że sąd nie może pominąć faktu, że TSUE wcześniej odmówił statusu sądu Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
Mocne stanowisko Sędziów RP
Stanowisko ws. wyroku TSUE wydał Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sędziowie RP w Krakowie. Przypomniano w nim, że organizacja wymiaru sprawiedliwości „należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich”. „W traktatach nie istnieje taka zasada jak zasada pierwszeństwa prawa Unii. Nie przewiduje tego również Konstytucja RP. Jest to zasada wypracowana w orzecznictwie TSUE i nie jest ona powszechnie akceptowana. Wyroki TSUE w ogóle nie stanowią źródła prawa” - podkreśliło w swoim stanowisku stowarzyszenie.
Publikujemy CAŁE STANOWISKO Stowarzyszenia:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sędziowie RP w Krakowie nie widzi żadnych podstaw do powstrzymania się przez jakiegokolwiek sędziego od orzekania i wyraża pełne poparcie dla sędziów, których dotyczy ww. wyrok.
Przedmiotem wykładni wyroku był art. 19 ust. 1 TUE, art. 47 Karty Praw Podstawowych oraz zasada pierwszeństwa prawa Unii.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii.
Zgodnie z art. 47 Karty Praw Podstawowych każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym artykule. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela. Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
TSUE nie jest uprawniony do oceny zgodności polskiego ustawodawstwa z Kartą Praw Podstawowych Unii, albowiem zgodnie z protokołem (nr 30) w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa Karta nie rozszerza zdolności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone. W szczególności i w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie tworzy praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym (art.1). Jeżeli dane postanowienie Karty odnosi się do ustawodawstw i praktyk krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznane przez ustawodawstwo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa (art.2).
Organizacja Wymiaru Sprawiedliwości należy do wyłącznej kompetencji państw członkowskich. TSUE nie ma kompetencji do oceny ustawodawstwa państw członkowskich w tym zakresie. Art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej w zakresie, w jakim - w celu zapewnienia skutecznej ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem Unii - przyznaje sądom krajowym (sądom powszechnym, sądom administracyjnym, sądom wojskowym i Sądowi Najwyższemu) kompetencje do: pomijania w procesie orzekania przepisów Konstytucji; orzekania na podstawie przepisów nieobowiązujących, uchylonych przez Sejm lub uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją; kontroli legalności procedury powołania sędziego, w tym badania zgodności z prawem aktu powołania sędziego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; kontroli legalności uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zawierającej wniosek do Prezydenta o powołanie sędziego; stwierdzania przez sąd krajowy wadliwości procesu nominacji sędziego i w jego efekcie odmowy uznania za sędziego osoby powołanej na urząd sędziowski zgodnie z art. 179 Konstytucji – jest niezgodny z Konstytucją (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021r., sygn. akt K 3/21).
W traktatach nie istnieje taka zasada jak zasada pierwszeństwa prawa Unii. Nie przewiduje tego również Konstytucja RP. Jest to zasada wypracowana w orzecznictwie TSUE i nie jest ona powszechnie akceptowana. Wyroki TSUE w ogóle nie stanowią źródła prawa.
Sędziowie Sądu Najwyższego wybrani w procesie nominacyjnym w którym brała udział Krajowa Rada Sądownictwa ukształtowana w 2018r. zostali wybrani zgodnie z Konstytucją, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym oraz zgodnie a ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa czego niestety nie można powiedzieć o sędziach powołanych wcześniej. Żaden wyrok TSUE nie dotyczy sędziów NSA.
Najwyższym źródłem prawa w Polsce jest Konstytucja. Wszyscy polscy sędziowie – zgodnie z art. 178 Konstytucji – podlegają Konstytucji i ustawom, a nie orzeczeniom TSUE. Sędziowie nie mają żadnych kompetencji do odmowy stosowania Konstytucji. Sędziowie nie są związani orzeczeniami TSUE. Sądy niższej instancji – w danej sprawie – mają obowiązek stosować się do orzeczeń sadów wyższej instancji i są nimi związane. Sędziowie nie podlegają uchwałom, stanowiskom i innym wytycznym wydawanym przez jakiekolwiek Stowarzyszenia Sędziowskie oraz Rozporządzeniom wydawanym przez Ministra Sprawiedliwości, które są sprzeczne z Konstytucją i ustawami.
Od 2021r. Polska nie ma sędziego w TSUE (co jest niezgodne z TFU), albowiem rządy innych państw nie dopuściły do wyboru kandydata wskazanego przez ówczesny rząd. Sprawowanie urzędu po zakończeniu kadencji (w latach 2021-2025 czyli aż przez 4 lata) przez poprzedniego sędziego należy uznać za niezgodne z traktatami. TSUE nie jest więc tym organem o którym mowa w traktatach.
Jako sędziowie i obywatele wzywamy wszystkich sędziów, dla których ważne jest dobro Rzeczpospolitej, aby wstrzymali się od kroków, które są niegodne urzędu sędziego i złożonej przysiędze
— czytamy w stanowisku.
