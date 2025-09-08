Wspólnicy mało dotąd znanej kancelarii prawnej z Radomska otrzymują lukratywne posady w radach nadzorczych spółek skarbu państwa. To znajomi Anji Rubik, supermodelki słynącej w ostatnich latach przede wszystkim z walki z rządem PiS i wspierania polityków obecnej władzy.
Kariery prawników z kancelarii Bąbol, Bzowski, Klimek w Radomsku opisuje w najnowszym wydaniu tygodnik „Sieci”. Przed dojściem do władzy koalicji 13 grudnia BBK była znana przede wszystkim na lokalnym rynku – obsługiwała na przykład radomszczański samorząd.
Media i materiały wybuchowe
Niedługo po wygranej ekipy Donalda Tuska Paweł Bzowski został przewodniczącym rady nadzorczej należącej do Orlenu spółki medialnej Polska Press, największego gracza na rynku regionalnych gazet i portali internetowych. W 2025 roku trafił także do rady innej firmy z tej grupy – Orlen Oil. Drugi z partnerów BBK, Mariusz Bąbol, zasiadł z kolei w radach należących do grupy KGHM firm Nitroerg (produkuje materiały wybuchowe) i Bipromet (zajmuje się projektowaniem i realizacją inwestycji przemysłowych). We wrześniu 2024 roku Bąbol wszedł w skład rady nadzorczej Tauronu.
Ten sam adres, ten sam biznes a córka koleżanką modelki
Tygodnik „Sieci” zastanawia się, czy z nominacjami prawników nie mających wcześniej doświadczenia w branżach, w których działają nadzorowane przez nich spółki, może mieć coś wspólnego fakt, iż są znajomymi sprzyjającej obecnej władzy supermodelki Anji Rubik. Firma reklamowa, której szefową jest Rubik a wspólnikiem jej ojciec, mieści się pod tym samym adresem, co kancelaria Pawła Bzowskiego i Mariusza Bąbola. Bąbol figuruje w KRS jako wspólnik i prokurent Nyeleti Creatives. Jego córka, Anna, współpracowała z Rubik w działaniach prowadzonych przez fundację Sexed.pl.
Anja Rubik walczyła z PiS i organizowała „kampanie profrekwencyjne”
„Sieci” przypominają, że najbardziej znana polska modelka w historii Anja Rubik od czasu „czarnych protestów” w pierwszych latach rządów PiS bardzo ostro krytykowała publicznie partię Jarosława Kaczyńskiego, zarzucając prawicowej władzy, że „cofa Polskę do średniowiecza”. Rubik otwarcie popierała kandydatów ówczesnej liberalno-lewicowej opozycji. Jej fundacja Sexed.pl prowadziła też „kampanie profrekwencyjne”, w których zachęcano do udziału w wyborach młodych ludzi o liberalnych poglądach. Zaledwie kilka dni po sformowaniu rządu Donalda Tuska Rubik spotkała się z minister edukacji Barbarą Nowacką, by rozmawiać o edukacji seksualnej polskich uczniów. Dziś fundacja współpracuje m.in. z rządzonymi przez koalicję 13 grudnia samorządami województwa podlaskiego i Poznania.
Zarówno Anja Rubik jak i prawnicy z Radomska nie odpowiedzieli na pytania tygodnika „Sieci” dotyczące ich wzajemnych relacji.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739880-tylko-u-nas-szybka-kariera-biznesowego-partnera-anji-rubik
