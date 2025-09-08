Prezydent Karol Nawrocki w nocy z niedzieli na poniedziałek przybył do Wilna, gdzie m.in. spotka się z prezydentem Gitanasem Nausedą oraz społecznością Polaków na Litwie
Wilno to kolejna - po Waszyngtonie i Watykanie - stolica, którą prezydent Polski odwiedzi od czasu objęcia urzędu na początku sierpnia.
Karol Nawrocki w poniedziałek rano spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą; zaplanowane są spotkania w wąskim gronie oraz plenarne delegacji, a także spotkanie obu prezydentów z mediami.
Po południu prezydenci Nawrocki i Nauseda odwiedzą Ostrą Bramę, a następnie polski lider odwiedzi dwie historyczne wileńskie nekropolie – cmentarz na Antokolu oraz cmentarz na Rossie.
Prezydent spotka się też w Wilnie z przewodniczącym litewskiego Sejmu Sauliusem Skvernelisem, a także przedstawicielami polskiej społeczności na Litwie podczas uroczystości w wileńskiej ambasadzie RP.
Wieczorem w poniedziałek prezydent Nawrocki uda się do Helsinek, gdzie we wtorek zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.
