Prezydent Nawrocki jest już w Wilnie. Spotkanie się z prezydentem Litwy oraz przedstawicielami litewskiej Polonii. Wieczorem leci do Helsinek

Prezydent Karol Nawrocki w nocy z niedzieli na poniedziałek przybył do Wilna, gdzie m.in. spotka się z prezydentem Gitanasem Nausedą oraz społecznością Polaków na Litwie

Wilno to kolejna - po Waszyngtonie i Watykanie - stolica, którą prezydent Polski odwiedzi od czasu objęcia urzędu na początku sierpnia.

Karol Nawrocki w poniedziałek rano spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą; zaplanowane są spotkania w wąskim gronie oraz plenarne delegacji, a także spotkanie obu prezydentów z mediami.

Po południu prezydenci Nawrocki i Nauseda odwiedzą Ostrą Bramę, a następnie polski lider odwiedzi dwie historyczne wileńskie nekropolie – cmentarz na Antokolu oraz cmentarz na Rossie.

Prezydent spotka się też w Wilnie z przewodniczącym litewskiego Sejmu Sauliusem Skvernelisem, a także przedstawicielami polskiej społeczności na Litwie podczas uroczystości w wileńskiej ambasadzie RP.

Wieczorem w poniedziałek prezydent Nawrocki uda się do Helsinek, gdzie we wtorek zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

kk/PAP

