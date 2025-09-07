Były prezydent Andrzej Duda w programie „Nawrocki w Polsce” (Telewizja wPolsce24) mówił m.in. o swoich politycznych planach na przyszłość. Wskazywał też, jak ważne znaczenie dla jego politycznej kariery miało to, że w przeszłości współpracował ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim.
Czym teraz już po dwóch kadencjach na urzędzie prezydenta zajmuje się Andrzej Duda?
Mam sporo różnych spotkań, bo też co tu kryć, planujemy to co na przyszłość, więc m.in. kwestia otwarcia biur byłego prezydenta, chciałbym dwa takie biura mieć, jedno w Krakowie, (…) a drugie chciałbym, żeby było w Warszawie. (…) Tam będzie w dużym stopniu realizowany ten element spotkań międzynarodowych
— zdradził były prezydent w rozmowie z Danielem Nawrockim.
Chcę prowadzić swoją działalność, mam swoje spojrzenie na to, czym były prezydent powinien się zajmować
— powiedział Andrzej Duda, po czym sprecyzował swoją myśl.
Myślę, że dbanie o polskie interesy to coś, co jest obowiązkiem także byłego prezydenta (…). Ta przysięga, którą składa się, kiedy obejmuje się urząd zakładam, że się nie kończy z chwilą kiedy kończy się kadencja. (…) Obowiązek dbania o naród, o Rzeczpospolitą nie wygasa. Tyle, ile może były prezydent robić dla Polski, dla polskich interesów (…), powinien starać się robić
— podkreślił były prezydent.
„Uważam prezydenta Lecha Kaczyńskiego za swojego mistrza”
Andrzej Duda stanowczo stwierdził, że nie byłby w tym miejscu, w którym jest, gdyby nie prof. Lech Kaczyński.
Oczywiście wiele elementów się na to składało, że zostałem prezydentem, że ludzie mnie wybrali, że potem realizowałem w taki, a nie inny sposób tę prezydencką misję, ale myślę, że jednym z tych elementów ważnych czy wręcz fundamentalnych tutaj było właśnie to, że miałem ten zaszczyt i niezwykłą sposobność być przy prezydencie Lechu Kaczyńskim blisko, słuchać tego, co mówił, patrzeć, jak realizował swoje prezydenckie zadania, poznać jego sposób działania, koncepcje, jego widzenie polityki i to, jak należy realizować polską racje stanu na arenie międzynarodowej. Myślę, że gdyby tego nie było, to prawdopodobnie nawet nie byłbym kandydatem na prezydenta, bo jednak to miało ogromne znaczenie, to w jakimś sensie mnie zbudowało także w tym, co potem mówiłem jako polityk
— mówił Andrzej Duda.
Andrzej Duda przyznał, że wielu rzeczy nauczył się od śp. Lecha Kaczyńskiego.
W jakimś sensie mogę powiedzieć, że w sensie politycznym uważam prezydenta Lecha Kaczyńskiego za swojego mistrza. W jego podejściu do polityki, jego podejściu do ludzi, jego podejściu społecznym, tutaj bardzo dużo. Ta wrażliwość społeczna, którą z jednej strony wyniosłem z domu, znalazła swoje potwierdzenie słuszności w tym, co prezydent Lech Kaczyński mówił i robił
— powiedziała głowa państwa.
