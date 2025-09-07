Pracownica TVP Info w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf znana z totalnego braku obiektywizmu tym razem zaatakowała założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego i redaktora Roberta Mazurka, oskarżając ich o rzekome piętnowanie jej syna. Wysocka-Schnepf zapowiedziała pozwanie obydwu dziennikarzy. „Babo, jedyne co napisałem albo powiedziałem o twoim synu, to że ma imię po dziadku (informacja z Wikipedii). Ja mu imienia nie dawałem, więc ewentualne pretensje możesz mieć do siebie” - stanowczo zareagował na zapowiedź Wysockiej-Schnepf Stanowski.
Długo znosiłam łgarstwa i nagonkę na moją rodzinę. Szkoda czasu na hejterów i pozwy. Ale piętnowanie 14-latka??! Podłe. Mało wam dzieci zaszczutych wskutek polowania na ich rodziców? Spotykamy się w sądzie. Na początek Stanowski i Mazurek. I nie tylko oni
— napisała na platformie X Dorota Wysocka-Schnepf.
My, dorośli uodporniliśmy się na ataki. Ale cierpię, gdy mój synek drży, chce uciekać z Polski, boi się tu żyć. Patostreamerzy muszą za to przeprosić. I zapłacić. Niech zaboli. Choć strat moralnych to nie wyrówna. Ale może coś zrozumieją?
— dodała.
Co takiego „strasznego” zrobili wspomniani dziennikarze? Otóż - powołując się na informację z Wikipedii - podali, że Ryszard Schnepf i Dorota Wysocka-Schnpef nazwali swojego syna imieniem Maximilian. Wnioski z tego każdy może wyciągnąć sam, biorąc pod uwagę fakt, że teściem Wysockiej-Schnpef jest Maksymilian Sznepf, jeden z dowódców w Obławie Augustowskiej, w wyniku której zamordowano około 600 Polaków.
Czy to będzie sąd polowy?
— zapytał Wysocka-Schnepf Krzysztof Stanowski, nawiązując do niechlubnej przeszłości jej teścia.
Babo, jedyne co napisałem albo powiedziałem o twoim synu, to że ma imię po dziadku (informacja z Wikipedii). Ja mu imienia nie dawałem, więc ewentualne pretensje możesz mieć do siebie
— zwrócił się do pracownicy neo-TVP Info Stanowski, nawiązując do jej skandalicznego pomówienia.
W kolejnym wpisie założyciel Kanału Zero odpowiedział osobom, które oburzył fakt, iż zwrócił się do Wysockiej-Schnepf per „babo”.
Widzę, że jest oburzenie, bo napisałem słowo „Babo”. Rzeczywiście musiałem się hamować, bo słowo „babo” to najłagodniejsze określenie jakie przyszło mi do głowy wobec osoby, która próbuje mnie wmanewrować w rzekome hejtowanie dziecka. I to jest prawdziwe obrzydlistwo - pomawiać kogoś o hejtowanie dziecka i grać tym dzieckiem dla odreagowania własnych traum
— podkreślił Stanowski.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739867-wysocka-schnepf-grozi-stanowskiemu-jest-riposta-babo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.