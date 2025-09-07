TYLKO U NAS

„Odbiera od niej telefon nawet w nocy, nielubiana przez Małgorzatę Tusk". Znany publicysta ujawnia tajemnice dworu Donalda Tuska!

Agnieszka Rucińska jest jedną z najmniej znanych, a jednocześnie najbliższych współpracownic Donalda Tuska. O jej roli w otoczeniu premiera pisze na łamach tygodnika „Sieci” Stanisław Janecki.

Agnieszka Rucińska to była dziennikarka Polskiego Radia i pracownica Platformy Obywatelskiej, gdzie odpowiadała m.in. za media społecznościowe. Od powrotu Donalda Tuska do Polski w 2021 roku Rucińska zajmowała się obsługą jego działań. Po zdobyciu władzy przez koalicję 13 grudnia eks-dziennikarka została podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dba, żeby Donald Tusk był dobrze ubrany

Zdaniem Stanisława Janeckiego Rucińska pełni ważną rolę w najbliższym otoczeniu Donalda Tuska.

Ma wpływ na to, jak Donald Tusk się ubiera, jaki styl prezentuje podczas różnych wydarzeń

— ujawnia w tygodniku „Sieci” Janecki.

Wychodzi ostatnia z willi premiera

Według publicysty minister Rucińska może pozwolić sobie na kontakt z premierem o każdej porze dnia i nocy.

Jest jedną z nielicznych osób, od których szef rządu zawsze odbiera telefony, nawet bardzo późno w nocy. Ona też najpóźniej wychodzi z willi premiera przy ul. Parkowej, choć kryje się za tym tylko to, że najczęściej gra rolę „pani domu” bądź „gospodyni”

— twierdzi dziennikarz.

Co na to żona?

Plotki płynące z Platformy Obywatelskiej głoszą, że Rucińska jest niezbyt lubiana przez żonę premiera, Małgorzatę Tusk.

Dlaczego? Bo oglądając telewizyjne relacje z działalności męża, może zobaczyć Rucińską dosłownie wszędzie i zawsze blisko

— pisze Stanisław Janecki.

