Agnieszka Rucińska jest jedną z najmniej znanych, a jednocześnie najbliższych współpracownic Donalda Tuska. O jej roli w otoczeniu premiera pisze na łamach tygodnika „Sieci” Stanisław Janecki.
Agnieszka Rucińska to była dziennikarka Polskiego Radia i pracownica Platformy Obywatelskiej, gdzie odpowiadała m.in. za media społecznościowe. Od powrotu Donalda Tuska do Polski w 2021 roku Rucińska zajmowała się obsługą jego działań. Po zdobyciu władzy przez koalicję 13 grudnia eks-dziennikarka została podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dba, żeby Donald Tusk był dobrze ubrany
Zdaniem Stanisława Janeckiego Rucińska pełni ważną rolę w najbliższym otoczeniu Donalda Tuska.
Ma wpływ na to, jak Donald Tusk się ubiera, jaki styl prezentuje podczas różnych wydarzeń
— ujawnia w tygodniku „Sieci” Janecki.
Wychodzi ostatnia z willi premiera
Według publicysty minister Rucińska może pozwolić sobie na kontakt z premierem o każdej porze dnia i nocy.
Jest jedną z nielicznych osób, od których szef rządu zawsze odbiera telefony, nawet bardzo późno w nocy. Ona też najpóźniej wychodzi z willi premiera przy ul. Parkowej, choć kryje się za tym tylko to, że najczęściej gra rolę „pani domu” bądź „gospodyni”
— twierdzi dziennikarz.
Co na to żona?
Plotki płynące z Platformy Obywatelskiej głoszą, że Rucińska jest niezbyt lubiana przez żonę premiera, Małgorzatę Tusk.
Dlaczego? Bo oglądając telewizyjne relacje z działalności męża, może zobaczyć Rucińską dosłownie wszędzie i zawsze blisko
— pisze Stanisław Janecki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739864-znany-publicysta-ujawnia-tajemnice-dworu-donalda-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.