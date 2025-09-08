W Grecji rozgorzał spór o sędziowskie nominacje. Tamtejszy rząd wybrał do Sądu Najwyższego sędziów, nie uzgadniając tego ze środowiskiem sędziowskim. „Związki sędziów podniosły alarm, wskazując na naruszenie zasad niezależności. Co na to Bruksela? Komisja Europejska wprost oświadczyła, że nie ma podstaw, by komentować ‘indywidualne przypadki’” - zauważyła w mediach społecznościowych sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
Jak informował w lipcu portal Euractiv, unijny raport nt. praworządności stwierdza niskie zaufanie publiczne do greckiego systemu sprawiedliwości, ponieważ sądownictwo ma być pod wpływem politycznym. Nominacje sędziowskie w tym kraju pozostają pod wyłączną kontrolą rządu. Władza zgodziła się zaledwie na wyrażenie niewiążącej opinii w sprawie powołań przez środowiska sędziowskie. Co zamierza z tym zrobić Komisja Europejska, która Polsce zablokowała środki z KPO na kilka lat, choć nasz system nominacji sędziowskich jest przejrzysty i demokratyczny? Kompletnie nic.
Szanowni Państwo w Grecji rozgorzał spór o powołania do Sądu Najwyższego. Rząd w Atenach, bez konsultacji z samorządem sędziowskim, mianował nowych sędziów. Związki sędziów podniosły alarm, wskazując na naruszenie zasad niezależności. Co na to Bruksela? Komisja Europejska wprost oświadczyła, że nie ma podstaw, by komentować „indywidualne przypadki”
— napisała w mediach społecznościowych sędzia SO Kamila Borszowska-Moszowska.
Przypadek Grecji
Politycy obecnie rządzącego obozu Donalda Tuska, zanim przejęli władzę, zrobili wszystko, aby uderzyć w polski rząd, oskarżając go o łamanie praworządności. Podważali legalnie powoływanych przez prezydenta sędziów. Unijne instytucje - KE i TSUE - wytoczyły ciężkie armaty, które posłużyły do obalenia rządu Zjednoczonej Prawicy. Bezpodstawnie i bezprawnie - zgodnie z traktatami UE nie ma prawa oceniać ustroju sądów w krajach członkowskich - wszczęto procedurę z art. 7 traktatu o UE i zablokowano środki z KPO.
Tymczasem w Polsce, gdzie Sejm wybiera członków Krajowa Rada Sądownictwa, a więc organ parlamentarny, reprezentujący naród – sprawa stała się osią wieloletniego sporu polityczno-prawnego. To nie rząd, lecz władza ustawodawcza ma udział w wyborze części KRS. Sama Rada nie nominuje sędziów, a jedynie przedstawia kandydatów Prezydentowi. W praktyce oznacza to model bardziej rozproszony niż w Grecji, gdzie kontrolę przejmuje wprost władza wykonawcza.
A jednak to wobec Polski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisja Europejska uruchomiły najcięższe działa procedury naruszeniowe, gigantyczne kary, blokadę funduszy. Co więcej, TSUE posunął się do uzurpowania prawa do stwierdzania, że orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN można uznać za „niebyłe”, nie z przyczyn prawnych, lecz czysto politycznych.
Dla kontrastu w Grecji minister sprawiedliwości otwarcie powiedział: „Grecja nie stanie się państwem sędziów to nie miałoby nic wspólnego z demokracją!” I trudno się z tym nie zgodzić: w żadnym demokratycznym państwie sędziowie nie powołują sami siebie, zawsze istnieje jakiś udział władz politycznych.
W Polsce: parlament uczestniczy w procedurze, a mimo to UE traktuje ten model jak „zagrożenie dla praworządności”. W Grecji: rząd obsadza bezpośrednio Sąd Najwyższy i Bruksela milczy, bo „nie komentuje przypadków indywidualnych”. To pokazuje, że nie chodzi o jednolite standardy, lecz o selektywną politykę. Tam, gdzie rząd jest partnerem dla Komisji, problem znika. Tam, gdzie rząd wchodzi z Brukselą w spór polityczny, Trybunał w Luksemburgu natychmiast znajduje „naruszenia prawa”…
— ocenia na platformie X sędzia Kamila Borszowska-Moszowska.
