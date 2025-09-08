„Jaki jest stan gry, jeśli chodzi o umowę z krajami Mercosur? Donald Tusk wywiesił białą flagę. Mówi, że nic w tej sprawie nie da się zrobić” – zaznaczył poseł PiS Waldemar Buda w nagraniu opublikowanym w serwisie X.
W środę kolegium komisarzy unijnych przyjęło umowę handlową z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem). . Jednocześnie zapowiedziano hamulec bezpieczeństwa w przypadku nadwyżki produktów oraz możliwość rekompensat dla rolników. Francja i Polska są przeciwne podpisaniu umowy z Mercosur, ponieważ obawiają się otwarcia europejskiego rynku na żywność z krajów Ameryki Południowej. Ten sprzeciw może jednak nie wystarczyć.
„Serafin nie protestuje”
Europoseł Buda wskazał, że ani premier Tusk, ani jego koalicjanci, nic nie robią, aby zablokować wejście w życie tej umowy.
PSL mówi, że walczy, ale nic w tej sprawie nie robi, a polski komisarz i rząd mówią, że są przeciwko. Natomiast Piotr Serafin na kolegium komisarzy nie protestuje. Donald Tusk mówi, że będą klauzule ochronne, ale wszyscy wiedzą, że bez zgody Niemców one nie będą uruchomione, a oni sobie na to nie pozwolą, ponieważ równolegle do Ameryki Południowej przestaliby sprzedawać samochody
— wyjaśnił poseł PiS.
Gdzie w tym wszystkim jest producent żywności polski czy europejski?
— zapytał.
Należy przypomnieć, że kandydat Tuska na prezydenta Polski - Rafał Trzaskowski - krytykował w czasie kampanii prezydenckiej samą umowę i zapewniał, że rząd buduje koalicję mającą na celu jej zablokowanie. Ile zostało z tych słów?
