Europoseł Grzegorz Braun powiedział, że wniosek złożony przez prokuratora generalnego Waldemar Żurka do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu europosła nie interesuje go. „Mnie to ani ziębi, ani grzeje” – stwierdził. Jak się okazuje, polityk ma dużo poważniejszy problem. Jak ujawnił na kanale YouTube „Sprawki Okiem Katolika”, odkleiła mu się siatkówka w oku i nie pomogła nawet operacja.
5 września rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego poinformowała, że Żurek przekazał do PE wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Brauna do odpowiedzialności karnej w związku z publicznym zaprzeczaniem zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim, nazistowskim obozie KL Auschwitz.
Braun, odpowiadając na pytania w tej sprawie podczas konferencji prasowej w Gdańsku poświęconej bezpieczeństwu Polski, powiedział, że „nie nadąża już za tymi wnioskami, których ilość już chyba co tydzień się zwiększa”.
Rozstrzyga się ta kwestia, czy polskim życiem publicznym będą zarządzać zewnętrzni kuratorzy decydujący o tym, co jest prawdą w historii i w polityce, czy polskim życiem publicznym będą zarządzać poprzez służalczych prokuratorów ci, którzy łamiąc prawa konstytucyjne, odmawiają polskim patriotom prawa do działania i do wypowiadania się w polskich sprawach
— stwierdził.
„Poddałem się operacji”
Okazuje się, że polityk ma dużo poważniejszy problem, który ujawnił w nawiązaniu do licznych memów z Internetu związanych z jego osobą.
Nie ma powodu być tajemniczym. Odkleiła mi się siatkówka, tło gałki ocznej bez żadnej akcji czy zdarzenia. Czasem tak weźmie się i oderwie i się oderwało. Poddałem się grzecznie w sposób zdyscyplinowany badaniu, diagnozowaniu. Poddałem się też operacji, która miała te rzeczy jakoś tam naprawić. Nie naprawiła, więc trzeba się oswajać ze stanem, który zaistniał, ale jak właśnie też Internet podchwytuje - wśród ślepców jednooki królem
— mówił Grzegorz Braun na kanale YouTube „Sprawki Okiem Katolika”.
Dopytywany o to, czy może otworzą się jakieś drogi wyleczenia tego, wskazał, że „może a może się już napatrzyłem i jakoś trzeba się z tym oswoić i jedyna rzecz, która jest realnie niekorzystna, to jest tempo czytania”.
Na dwa oczka się szybciej czyta
— przyznał europoseł.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Grzegorz Braun pod lupą prokuratury. Wniosek o uchylenie immunitetu za słowa o Auschwitz trafił do Parlamentu Europejskiego
— Paskudne! Grzegorz Braun brnie w swoją haniebną narrację o komorach gazowych. „Hipoteza ich istnienia jest hipotezą wątłą”
— Braun wyprowadzony z sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Tym razem nie nawywijał z gaśnicą. „Zakłócanie porządku”
— Propaganda ideologii LGBT w Sejmie. Z interwencją wpadł Braun i zniszczył „tęczową” wystawę. Obyło się bez gaśnicy. Hołownia zakazał mu wstępu
tt/Sprawki Okiem Katolika/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739848-braun-ma-powazny-problem-ze-wzrokiem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.