„Pan minister Waldemar Żurek łamie konstytucję, ponieważ dopuszcza się do nieuprawnionej presji na władzę sądowniczą. Jest to tak jaskrawe łamanie praworządności, że trudno o bardziej jednoznaczne. Władza sądownicza powinna być niezależna od władzy wykonawczej. To jest stara zasada rozdzielności władz” – wskazała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Joanna Lichocka.
Agencja Fitch opublikowała długoterminowy rating Polski i o ile on sam nie został obniżony (w dalszym ciągu to A-), to perspektywę wiarygodności kredytowej agencja ze stabilnej obniżyła do negatywnej. Tymczasem minister Andrzej Domański winy upatruje winy w działaniach prezydenta Karola Nawrockiego.
