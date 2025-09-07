„Nie rozumiem w ogóle postawienia tego człowieka w roli ministra spraw zagranicznych. Tym bardziej w sytuacji, kiedy żoną nie jest Polka, czyli jest to obywatel innego państwa. W dyplomacji jest tak, że jeżeli ambasador jedzie na placówkę i wszedłby w związek małżeński z obywatelem innego państwa to natychmiast jest odwoływany” - powiedział dr Artur Bartoszewicz na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do Radosława Sikorskiego.
Sikorski powinien zniknąć z polityki
Bartoszewicz odniósł się do postów i nagrań, jakie Sikorski zamieszcza w mediach społecznościowych. Szef MSZ stara się dogryźć prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
Żałosne. Patrząc w jaki sposób na X lub przez inne portale komunikują politycy, wolałbym, żeby szacunek do prezydenta był jednoznaczny. Minister wojny, czyli…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739845-bartoszewicz-sikorski-powinien-zniknac-z-polskiej-polityki