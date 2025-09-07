„Słyszę, że p. Klich nauczał nas polityki amerykańskiej. Pragnę poinformować, że tak było. Pytałem p. Klicha o te jego wielogodzinne rozmowy w Oval Office, o jego pobyty w Mar-a-Lago. A w odpowiedzi usłyszałem, że dla Trumpa to on nie jest Bogdan, tylko Boogie. Tak było, nie zmyślam” - napisał żartobliwie prezydencki minister Marcin Przydacz w mediach społecznościowych.
Twórcy „Stanu Wyjątkowego” broniąc wzbudzającego ogromne kontrowersyjnego chargé d’affaires Polski w Waszyngtonie Bogdana Klicha przekonywali, że otoczenie prezydenta, chociaż Karol Nawrocki nie zgadza się na jego zatwierdzenie na stanowisko ambasadora, to konsultowało z nim wizytę w Białym Domu.
Dwa tygodnie przed wizytą Nawrockiego w USA, na rekonesans do Waszyngtonu przyjechał jego minister do spraw międzynarodowych Marcin Przydacz, do niedawna poseł PiS. W tajemnicy Przydacz przez 2,5 godziny rozmawiał z Klichem, ustalając szczegóły wizyty. A jednocześnie publicznie atakuje i Klicha, i MSZ, i cały rząd. A zatem praktyka Kancelarii Prezydenta wygląda następująco. Robocze, poufne kontakty z rządem — tak. Ale oficjalnie — pełen bojkot, kpiny i ataki
— relacjonował Onet.pl.
Jednocześnie portal załamywał ręce nad tym, że Klich jest nieakceptowany przez obóz prezydenta z uwagi na jego rolę przy sprawie katastrofy smoleńskiej, zupełnie pomijając fakt, że Klich znany jest także z tego, że… obrażał prezydenta Donalda Trumpa.
Co się wydarzyło?
Do doniesień tych w mediach społecznościowych odniósł się sam Marcin Przydacz.
Słyszę, że p. Klich nauczał nas polityki amerykańskiej. Pragnę poinformować, że tak było. Pytałem p. Klicha o te jego wielogodzinne rozmowy w Oval Office, o jego pobyty w Mar-a-Lago. A w odp. usłyszałem, że dla Trumpa to on nie jest Bogdan, tylko Boogie. Tak było, nie zmyślam
— napisał Przydacz.
Swoimi doniesieniami podzielił się także poseł PiS Waldemar Buda.
Słyszałem, że spotkanie ministra Marcina Przydacza z kierownikiem Klichem rzeczywiście się odbyło. Rzeczony z propozycji punktów na wizytę Pana Prezydenta zaproponował złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki. Tak to zostawię
— napisał w serwisie X.
CZYTAJ TAKŻE:
— Rządzący próbują przypisać sobie sukces wizyty Nawrockiego w USA. Bartoszewski: „Przykładał się do niego rząd, MSZ”
— Prezydent Nawrocki: Każdy pyta o Sikorskiego, a ja nie jestem w stanie zająć się emocjami wicepremiera. Załatwiłem ważne sprawy dla Polski
— A to dobre! Sikorski narzeka, że na spotkaniu prezydentów Polski i Włoch nie było Schnepfa. Przydacz wymownie: „Same sukcesy”
as/Onet.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739839-przydacz-i-buda-ujawnili-zlote-porady-klicha
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.