„Minister Radosław Sikorski robiący sobie ‘selfiki’ na tle budynków rządowych obcego państwa, to jest kpina. Gdyby on sam siebie ośmieszał, to byłoby jeszcze pół biedy, ale on ośmiesza także Polskę i dlatego tutaj pan prezydent Karol Nawrocki zareagował osobiście w tej sprawie. Prezydent nie chce pozwolić na to, żeby Polska była ośmieszana. Na obniżanie pozycji, rangi państwa polskiego przez obecnie rządzących absolutnie naszym zdaniem nie powinno być miejsca” - wskazuje wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski próbując pokazać, że wcale nie jest „persona non grata” w Waszyngtonie opublikował w mediach społecznościowych nagrania „z ręki” wykonane przed budynkami administracji USA.
Zachowanie szefa resortu skrytykował prezydent Karol Nawrocki, który zwracał uwagę, że nie jest ono poważne i nie przystoi człowiekowi zajmującemu tak ważną funkcję.…
