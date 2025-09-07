TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Wiceszef KPRP o "zdjęciowej ofensywie" Sikorskiego: To dziecinada. Ośmiesza Polskę. Od szefa MSZ wymagamy powagi

Adam Andruszkiewicz / autor: Fratria

Minister Radosław Sikorski robiący sobie ‘selfiki’ na tle budynków rządowych obcego państwa, to jest kpina. Gdyby on sam siebie ośmieszał, to byłoby jeszcze pół biedy, ale on ośmiesza także Polskę i dlatego tutaj pan prezydent Karol Nawrocki zareagował osobiście w tej sprawie. Prezydent nie chce pozwolić na to, żeby Polska była ośmieszana. Na obniżanie pozycji, rangi państwa polskiego przez obecnie rządzących absolutnie naszym zdaniem nie powinno być miejsca” - wskazuje wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski próbując pokazać, że wcale nie jest „persona non grata” w Waszyngtonie opublikował w mediach społecznościowych nagrania „z ręki” wykonane przed budynkami administracji USA.

Zachowanie szefa resortu skrytykował prezydent Karol Nawrocki, który zwracał uwagę, że nie jest ono poważne i nie przystoi człowiekowi zajmującemu tak ważną funkcję.…

