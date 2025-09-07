„Po niezwykłym akcie ohydy, obrzydzenia i szamba muszę przypomnieć jednak taką starą piosenkę, jednego, ongiś popularnego, piosenkarza” - powiedział znany piosenkarz Kazik Staszewski, udostępniając piosenkę w mocny sposób uderzającą w Roberta Biedronia, będącą przeróbką jego utworu o Leszku Millerze.
Niedługo po tym, jak doszło do spotkania pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a prezydentem Donaldem Trumpem, na oficjalnym profilu w serwisie X europosła, jednego z liderów Lewicy pojawił się prostacki wpis.
We wpisie zadrwiono nie tylko z prezydentów, ale również z momentu, w którym nad Białym Domem przelatywały amerykańskie myśliwce, co było upamiętnieniem polskiego pilota mjr. Macieja Krakowiana.
We wpisie udostępniono zdjęcie prezydentów oglądających przelot myśliwców i dodano komentarz: „‘Szon patrol’ na posterunku”. Słowo „szon” jest wulgarnym określeniem prostytutki. Wpis nawiązał do niepokojącego zjawiska wśród młodzieży związanego z „szon patrolami”.
Potem Biedroń swój wpis skasował, a następnie przepraszał za niego, próbując przerzucać odpowiedzialność za niego na „jednego ze swoich asystentów”.
Kazik przerabia swój utwór
Na wpis Biedronia zareagował znany piosenkarz Kazik Staszewski.
Po niezwykłym akcie ohydy, obrzydzenia i szamba muszę przypomnieć jednak taką starą piosenkę, jednego, ongiś popularnego, piosenkarza
— powiedział na nagraniu, które udostępnił w swoich mediach społecznościowych.
Będziesz wisiał Biedroń, ty k…o je…a,
Za to, że naszych pilotów obrażasz,
Będziesz wisiał Biedroń, za to co zrobiłeś,
Że naszego majora obraziłeś
— dodał.
Kazik Staszewski w ten sposób nawiązał do swojego utworu „Dd”, który w oryginalnym tekście uderzał w byłego premiera Leszka Millera.
