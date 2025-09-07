„Chcę Was prowadzić do czasów, w których polski chłop i polska wieś tylko żywią, a bronić nie muszą. Chcę, żebyśmy żyli w świecie bez wojny. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych zrobię wszystko, by tak się stało, by polska wieś żywiła, a nie musiała bronić, choć zawsze można przecież na was liczyć. Dlatego będę i jestem głosem polskiej wsi i w Polsce, i na całym świecie” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze.
Szczęść Boże kochani rodacy! Dzisiaj spotykamy się u stóp Królowej Polski, Matki Bożej Jasnogórskiej, żeby Królowej i Panu Bogu podziękować za to, że mamy naszych wspaniałych rolników, mamy plony i Polska dzięki Wam jest bezpieczna żywnościowo. Za to dziękujemy dzisiaj Królowej Polski. Ale także ja jako prezydent RP chcę wam z całego serca podziękować i za plony, i za trud pracy, za Waszą pasję, za miłość do polskiej ziemi, za przywiązanie do naszej narodowej tradycji, ale też za to, że dzięki Wam - kochani mieszkańcy wsi – Polska jest bezpieczna żywnościowo
— rozpoczął Karol Nawrocki.
„To nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe”
Prezydent zaznaczył, że zawdzięczamy rolnikom nasze bezpieczeństwo, dlatego są tak ważni w całej architekturze bezpieczeństwa państwa polskiego.
Wasza codzienna praca i trud szczególnie w tym roku, w którym przekładały się i susze, i powodzie pokazuje, jak ważna jest dla Polski praca polskiego rolnika. Polska wieś zawsze to serce polskiej tradycji i naszego dziedzictwa narodowego. To nie tylko bezpieczeństwo żywnościowe, ale Polska zapisana jest w polskiej wsi, w waszym pielęgnowaniu tożsamości, naszej narodowej tradycji i wartości w naszej kulturze kulinarnej. Dziękuję z tego miejsca Ochotniczym Strażom Pożarnym i wspaniałym paniom i panom z Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękuję, że tu jesteście. Tu jest Polska i Polska, która trwa za sprawą mieszkańców polskiej wsi
— podkreślił prezydent Nawrocki.
Wskazał, że tak pięknie o tym pisał i mówił Wincenty Witos, jeden z ojców polskiej niepodległości, mówiąc, że w najtrudniejszych czasach polski chłop zachował i ziemię, i religię, i narodowość i dzięki temu Polska po roku 1918 mogła się odrodzić.
To się nie zmienia. Na przestrzeni wieków polska wieś i polski chłop i żywił, i bronił. Od insurekcji kościuszkowskiej przez wojnę polsko-bolszewicką do dnia dzisiejszego, bo my wszyscy jesteśmy z miast i wiosek polskich, a dziś w Wojsku Polskim, w polskiej Straży Granicznej i w innych formacjach mundurowych mamy wspaniałych patriotów z polskiej wsi, którzy bronią naszych granic i są częścią wojska polskiego i im też dziękuję za służbę i matkom, i babciom, i ojcom z polskiej wsi dziękuję, że wychowujecie kolejne pokolenia naszych patriotów
— zaznaczył Karol Nawrocki.
Projekt ustawy o ochronie polskiej wsi
Ale chcę Was prowadzić do czasów, w których polski chłop i polska wieś tylko żywią, a bronić nie muszą. Chcę, żebyśmy żyli w świecie bez wojny. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych zrobię wszystko, by tak się stało, by polska wieś żywiła, a nie musiała bronić, choć zawsze można przecież na was liczyć. Dlatego będę i jestem głosem polskiej wsi i w Polsce, i na całym świecie. W pierwszych tygodniach ogłosiłem projekt ustawy o ochronie polskiej wsi i wierzę, że polski parlament tę ustawę przyjmie. To ustawa, w której zapisany jest zakaz wykupu polskiej ziemi, bo my mamy tyle Rzeczpospolitej, ile mamy ziemi
— zastrzegł prezydent.
Ale jestem także Waszym głosem na arenie międzynarodowej. W moich rozmowach i z prezydentem Włoch i ze wspaniałą premier Włoch Georgią Meloni mówiłem o tym, że musimy zbudować mniejszość blokującą dla umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Nie jest to w interesie polskiego rolnika, a także rolników w innych regionach Europy. Jestem waszym głosem. Moi kochani, z ludu, z polskiej wsi idzie też mądrość, która pozwala wygrać wybory prezydenckie, bo wy w tym roku zebraliście także plon polskiej demokracji, więc dziękuję polskiej wsi za poparcie mojej kandydatury i za to, że mogę was reprezentować i będę przez całe 5 lat wywiązywał się ze swoich zobowiązań
— mówił Karol Nawrocki.
tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739827-prezydent-nawrocki-jestem-glosem-polskiej-wsi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.