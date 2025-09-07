„Umowa z Mercosur może być niekorzystna dla polskiego rolnictwa, ale strategicznie związanie się UE z Ameryką Południową to nasza jedyna szansa na utrzymanie mocarstwowej roli Europy. Z krajami Ameryki Południowej łączy nas kultura, języki europejskie, religia. Innej alternatywy nie ma” - przekonywał poseł PO Roman Giertych we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Komisja Europejska przyjęła szkodliwą umowę handlową z państwami Mercosur, w której zaproponowano porozumienie tymczasowe, które mają zaakceptować - jak przekazano - europarlament i państwa członkowskie UE.
Zanim całość zostanie ratyfikowana przez parlamenty wszystkich krajów członkowskich, KE proponuje porozumienie tymczasowe, które obejmie część handlową umowy. Jego przyjęcie będzie wymagać zgody Parlamentu Europejskiego oraz krajów członkowskich w Radzie UE z… pominięciem parlamentów państw członkowskich.
Co więcej, premier Donald Tusk nie robi nic, aby zablokować szkodliwą umowę z Mercosur. Pytany przez dziennikarzy o to, czy zaskarży tę umowę do TSUE przyznał, że… nie badał takiej możliwości. Przekonywał jednak, że Polska będzie głosować przeciw tej umowie, chociaż bez zbudowania blokującej mniejszości nie ma to żadnego znaczenia.
Warto przypomnieć, że politycy PO przez ostatnie miesiące deklarowali, że szkodliwej dla polskich rolników i zdrowia Polaków umowy nie będzie, co zresztą wielokrotnie deklarował w kampanii wyborczej ubiegający się o fotel prezydenta Rafał Trzaskowski.
Pozytywy Giertycha
Co ciekawe umowy z Mercosur próbował bronić… poseł PO Roman Giertych.
Umowa z Mercosur może być niekorzystna dla polskiego rolnictwa, ale strategicznie związanie się UE z Ameryką Południową to nasza jedyna szansa na utrzymanie mocarstwowej roli Europy. Z krajami Ameryki Południowej łączy nas kultura, języki europejskie, religia. Innej alternatywy nie ma
— przekonywał.
Europa i Polska muszą dbać o swoje rynki zbytu. Lepiej mieć je w bliskich nam kulturowo krajach niż w takich, gdzie różni nas wszystko, gdyż jesteśmy wtedy bezpieczniejsi. Polska żywność moim zdaniem poradzi sobie z konkurencją. Ja nie kwestionuję jednak stanowiska rządu, ale zwracam uwagę na złożoność tej sytuacji
— brnął dalej.
