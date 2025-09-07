Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie miało miejsce bardzo miłe wydarzenie. Przed Blair House na głowę państwa czekało dwóch mężczyzn z Polski. Gdy zobaczyli wysiadającego z samochodu prezydenta, zaczęli głośno go pozdrawiać. Ku ich zdziwieniu Karol Nawrocki zdecydował się do nich podejść.
Pozdrawiamy, dzień dobry! Polacy, można do nas na minutkę na słówko?
— wołał do wysiadającego z samochodu prezydenta Polak przy Blair House. Nagle okazało się, że prezydent Nawrocki faktycznie skierował się w stronę mężczyzn.
No niesamowite!
— zawołał w tej sytuacji drugi z mężczyzn.
Chłopaki z Mazur, przyjechaliśmy na turniej tenisowy i teraz na parę dni jesteśmy w Waszyngtonie. Jakby dało radę się podpisać i jakąś fotkę zrobić
— zaapelował do głowy mężczyzna.
No pewnie
— bez wahania zgodził się prezydent, po czym podpisał się na przyniesionym przez Polaków banerze i zrobił sobie z nimi zdjęcie.
tkwl/X
