Ładna historia! Polacy w USA oczekiwali na prezydenta Nawrockiego, zaczęli go nawoływać. Ten ich zaskoczył. "No niesamowite!"

Czytaj więcej
Podczas wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie miało miejsce bardzo miłe wydarzenie. Przed Blair House na głowę państwa czekało dwóch mężczyzn z Polski. Gdy zobaczyli wysiadającego z samochodu prezydenta, zaczęli głośno go pozdrawiać. Ku ich zdziwieniu Karol Nawrocki zdecydował się do nich podejść.

Pozdrawiamy, dzień dobry! Polacy, można do nas na minutkę na słówko?

— wołał do wysiadającego z samochodu prezydenta Polak przy Blair House. Nagle okazało się, że prezydent Nawrocki faktycznie skierował się w stronę mężczyzn.

No niesamowite!

— zawołał w tej sytuacji drugi z mężczyzn.

Chłopaki z Mazur, przyjechaliśmy na turniej tenisowy i teraz na parę dni jesteśmy w Waszyngtonie. Jakby dało radę się podpisać i jakąś fotkę zrobić

— zaapelował do głowy mężczyzna.

No pewnie

— bez wahania zgodził się prezydent, po czym podpisał się na przyniesionym przez Polaków banerze i zrobił sobie z nimi zdjęcie.

tkwl/X

