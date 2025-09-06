„Dziś mija pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. To Miesiąc Dotrzymanego Słowa” - podkreślił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker w serwisie X. Jak napisał, każdy kolejny miesiąc przyniesie realizację zobowiązań wobec Polaków jedno po drugim. „To jest Prezydentura Dotrzymanego Słowa!” - podkreślił.
Miesiąc i prezydentura Dotrzymanego Słowa
Miesiąc temu - 6 sierpnia - Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, obejmując urząd prezydenta RP. Z tej okazji szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zamieścił w sieci podsumowanie, zapowiadając kolejne aktywności głowy państwa.
Dziś mija pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. To Miesiąc Dotrzymanego Słowa:
— udział w telekonferencjach z europejskimi liderami i prezydentem USA ws. rozmów pokojowych dot. Ukrainy;
— pierwsza wizyta zagraniczna w USA i spotkanie z Prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu;
— Polska zaproszona na szczyt G20 i z zapewnieniem obecności wojsk amerykańskich;
— 6 prezydenckich projektów ustaw złożonych do Sejmu (http://m.in tarcza energetyczna, Fundusz Technologii Przełomowych, CPK, PIT 0% dla rodzin 2+, ustawa o ochronie polskiego rolnictwa);
— spotkania z Polakami w Kaliszu, Kolbuszowej, Krąpieli, Godziszowie, Wolanowie, Wieluniu;
— oficjalna wizyta we Włoszech, spotkania z prezydentem i premierem Włoch, audiencja u Papieża Leona XIV w Watykanie,
— szczyt przywódców Litwy, Łotwy, Estonii i premier Danii w Warszawie,
— spotkanie z premierem Kanady,
— 31 ustaw podpisanych,
— 7 ustaw konstruktywnie zawetowanych,
— Rada Gabinetowa na temat: finansów publicznych, CPK, atomu i umowy UE-Mercosur.
Szefernaker, podkreślił, że „tak będzie w każdym miesiącu”.
Realizacja zobowiązań wobec Polaków jedno po drugim. W kolejnych dniach:
— dożynki na Jasnej Górze oraz Dożynki Prezydenckie w Pałacu Prezydenckim;
— wizyty na Litwie i w Finlandii;
— wizyty w Berlinie i Paryżu;
— udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w USA;
— mobilizacja rządu do pracy nad tarczą energetyczną i ustawą ukraińską zgodnie z propozycją prezydenta;
— kolejne inicjatywy ustawodawcze;
— kolejne spotkania z Polakami.
Jak zaznaczył minister, „To jest Prezydentura Dotrzymanego Słowa!”.
Okolicznościowy spot
Wpis w miesiąc po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego zamieścił także wiceszef KPRP Adam Andruszkiewicz, podając dalej okolicznościowy spot, opublikowany przez profil Nawrocki2025 - dawne kampanijne konto Nawrockiego.
To były bardzo dobre 30 dni dla Polski! Szacunek Panie Prezydencie i jedziemy dalej
— napisał.
To dopiero miesiąc służby Karola Nawrockiego w roli Prezydenta Rzeczypospolitej. A były to niezwykle intensywne i dobre 30 dni dla Polski! Dziękujemy, że jesteście z nami!
— czytamy w opisie do spotu.
