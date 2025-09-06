WIDEO

Szefernaker podsumowuje: "Dziś mija pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. To Miesiąc Dotrzymanego Słowa". Jest też spot!

Dziś mija pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. To Miesiąc Dotrzymanego Słowa” - podkreślił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker w serwisie X. Jak napisał, każdy kolejny miesiąc przyniesie realizację zobowiązań wobec Polaków jedno po drugim. „To jest Prezydentura Dotrzymanego Słowa!” - podkreślił.

Miesiąc i prezydentura Dotrzymanego Słowa

Miesiąc temu - 6 sierpnia - Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, obejmując urząd prezydenta RP. Z tej okazji szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zamieścił w sieci podsumowanie, zapowiadając kolejne aktywności głowy państwa.

Dziś mija pierwszy miesiąc prezydentury Karola Nawrockiego. To Miesiąc Dotrzymanego Słowa:

— udział w telekonferencjach z europejskimi liderami i prezydentem USA ws. rozmów pokojowych dot. Ukrainy;

— pierwsza wizyta zagraniczna w USA i spotkanie z Prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu;

— Polska zaproszona na szczyt G20 i z zapewnieniem obecności wojsk amerykańskich;

— 6 prezydenckich projektów ustaw złożonych do Sejmu (http://m.in tarcza energetyczna, Fundusz Technologii Przełomowych, CPK, PIT 0% dla rodzin 2+, ustawa o ochronie polskiego rolnictwa);

— spotkania z Polakami w Kaliszu, Kolbuszowej, Krąpieli, Godziszowie, Wolanowie, Wieluniu;

— oficjalna wizyta we Włoszech, spotkania z prezydentem i premierem Włoch, audiencja u Papieża Leona XIV w Watykanie,

— szczyt przywódców Litwy, Łotwy, Estonii i premier Danii w Warszawie,

— spotkanie z premierem Kanady,

— 31 ustaw podpisanych,

— 7 ustaw konstruktywnie zawetowanych,

— Rada Gabinetowa na temat: finansów publicznych, CPK, atomu i umowy UE-Mercosur.

Szefernaker, podkreślił, że „tak będzie w każdym miesiącu”.

Realizacja zobowiązań wobec Polaków jedno po drugim. W kolejnych dniach:

— dożynki na Jasnej Górze oraz Dożynki Prezydenckie w Pałacu Prezydenckim;

— wizyty na Litwie i w Finlandii;

— wizyty w Berlinie i Paryżu;

— udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w USA;

— mobilizacja rządu do pracy nad tarczą energetyczną i ustawą ukraińską zgodnie z  propozycją prezydenta;

— kolejne inicjatywy ustawodawcze;

— kolejne spotkania z Polakami.

Jak zaznaczył minister, „To jest Prezydentura Dotrzymanego Słowa!”.

Okolicznościowy spot

Wpis w miesiąc po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego zamieścił także wiceszef KPRP Adam Andruszkiewicz, podając dalej okolicznościowy spot, opublikowany przez profil Nawrocki2025 - dawne kampanijne konto Nawrockiego.

To były bardzo dobre 30 dni dla Polski! Szacunek Panie Prezydencie i jedziemy dalej

— napisał.

To dopiero miesiąc służby Karola Nawrockiego w roli Prezydenta Rzeczypospolitej. A były to niezwykle intensywne i dobre 30 dni dla Polski! Dziękujemy, że jesteście z nami!

— czytamy w opisie do spotu.

olnk/X

