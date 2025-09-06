Ulicami Warszawy przeszedł dziś organizowany przez Młodzież Wszechpolską marsz przeciw przyjmowaniu do Polski imigrantów pod hasłem „Polska dla Polaków, Polacy dla Polski!”. „Nasz marsz jest wyrazem sprzeciwu wobec niszczenia naszej narodowej tożsamości, spójności oraz przedkładania dobra obcych nad dobrem rodaków!” - poinformowała na platformie X Młodzież Wszechpolska.
— podała Młodzież Wszechpolska.
Uczestnicy manifestacji skandowali m.in. hasło „Polska dla Polaków” i „Stop masowej imigracji”.
Wydarzenie relacjonowała m.in. Telewizja wPolsce24.
To jest głos sprzeciwu wobec tego, co już dzieje się w naszym kraju, a co obserwujemy na szeroką skalę w całej zachodniej Europie, czyli masowemu napływowi nielegalnych imigrantów, którzy powodują bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, życia i zdrowia zwykłych ludzi na ulicach miast europejskich
— przekazał w swojej relacji red. Krzysztof Nowina-Konopka.
