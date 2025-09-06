„Sikorski to jeden z tych polityków, którego ambicje kończą się na stanowisku imperatora wszechświata” - komentuje zachowanie Radosława Sikorskiego były szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot. Posłowi PiS krytykuje szefa polskiej dyplomacji za atakowanie prezydenta Karola Nawrockiego. „Minister popłynął. Jako Polakowi jest mi osobiście przykro. Widać, że ma jakiś emocjonalny problem. Zachowuje się w sposób nieprzystający do godności urzędnika RP. Śledzą to dyplomaci innych państw, ale także obce służby” - ocenił nasz rozmówca.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotykał się z wiceszefem Pentagonu ds. politycznych Elbridgem Colby’m oraz dyrektorem Narodowej Rady Ekonomicznej w Białym Domu Kevinem Hassettem. Sikroski wykorzystał jednak te spotkania do ataku na prezydenta Karola Nawrockiego i uprawiania partyjnej propagandy. Ku zdumieniu wszystkich - zapewne także amerykańskich urzędników - opublikował w mediach społecznościowych serię nagrań „z ręki”, wykonanych przed różnymi budynkami, także przed Białym Domem. Sikorski mówi triumfalnym i ironicznym tonem, że politycy PiS chełpią się tym, że zablokowali dostęp do Białego Domu i dodaje „pozdrawiam”, robiąc sobie selfie.
Żeby opisać tę sytuację, wystarczy użyć dwóch słów: minister popłynął. Widać, że ma jakiś emocjonalny problem. Zachowuje się w sposób nieprzystający do godności urzędnika Rzeczypospolitej. Jako Polakowi jest mi osobiście przykro, ponieważ minister spraw zagranicznych to osoba, której profile na portalach społecznościowych śledzą dyplomaci innych państw, ale także obce służby. Urzędnicy w innych państwach widzą to wszystko i łapią się za głowę albo pod nosem chichoczą, bo nie są przesadnie przyjaźni naszemu krajowi
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Paweł Szrot.
Odbiło, ale Sikorskiemu
W wywiadzie, jakiego Sikorski udzielił TVP Info w likwidacji, minister stwierdził, że prezydentowi Nawrockiemu zaczyna dobijać, ponieważ uważa, że rząd Donalda Tuska nie radzi sobie w relacjach polsko-amerykańskich. Na te obraźliwe stwierdzenia zareagował prezydent RP.
Czytałem komentarz pana prezydenta Karola Nawrockiego i powiem, że był w jego stylu, czyli ostry, kategoryczny, ale z drugiej strony na swój sposób wyważony. Nie było w nim żadnego, niepasującego do głowy państwa słowa
— skomentował były szef Gabinetu Prezydenta RP. Sikorski próbował ponadto przekonywać, że to on jest autorem sukcesu spotkania Nawrocki-Trump.
Minister Sikorski usiłuje powiedzieć, że prezydentowi tak świetnie poszło w Waszyngtonie, bo on dał mu tak wspaniałe notatki. Wobec tego mogę powiedzieć tylko jedno, żaba podsuwa nogę, kiedy konia kują. To staropolskie porzekadło niech będzie tu moim komentarzem
— ocenił poseł PiS i dodał, że na insynuacje Sikorskiego prezydent odpowiedział z klasą.
Prezydent zaapelował do ministra Sikorskiego o powagę, ale także o spotkanie, żeby o poważnych sprawach spokojnie porozmawiać i przekonsultować najważniejsze rzeczy. A jeśli chodzi blokowanie, to rząd Tuska sam dla siebie zablokował Biały Dom, wysyłając do Waszyngtonu na stanowisko kierownika placówki dyplomatycznej Bogdana Klicha. To jest właściwie oczywiste dla wszystkich, ale niestety poza ministrem Sikorskim i premierem Tuskiem. Nawet w gronie tej wspaniałej ich koalicji ludzie się łapią za głowy i zastanawiają, skąd się bierze ten ich dziecięcy upór
— oświadczył były minister w KPRM.
Sikorski zamiast Tuska. Kompletny upadek
To jednak nie koniec szumu, jaki istnieje wokół Radosława Sikorskiego. Od kilku miesięcy mówi się, że ma on zastąpić Donalda Tuska na stanowisku premiera. A kto go do tej funkcji szykuje? Nieoficjalnie, jak uważa poseł PiS Michał Moskal, największym zwolennikiem takiego scenariusza jest Berlin. Widząc kompletny upadek Tusk, Niemcy będą próbowali ratować swoje wpływy w Warszawie wszelkimi sposobami. Nawet tak marnymi, jak wsparcie Radosława Sikorskiego, by objął funkcje premiera.
Gdybym był doradcą ministra Radosława Sikorskiego i wiedział o jego premierowskich ambicjach, to powiedziałbym tak: „Panie ministrze, w najbliższym czasie proszę powściągnąć swoje emocje, nie atakować prezydenta, którego wybrali Polacy i którego politykę zagraniczną popierają, proszę starać się z nim współpracować, bo to znacznie zwiększy pańskie szanse realizacji tych ambicji”. Doradziłbym mu, żeby raczej skontrastował się z premierem Tuskiem, jeśli dojdzie do tej zmiany, a Polacy przyjmą to tym lepiej. Dokładnie to powiedziałbym ministrowi Sikorskiemu, gdybym był jego doradcą, ale na szczęście nim nie jestem
— stwierdza Szrot. Na pytanie, czy rzeczywiście Sikorski jest w stanie pójść po rozum do głowy i skończyć z atakowaniem prezydenta polityk zaprzecza.
Nie spodziewam się tak pozytywnego scenariusza, bo właśnie ten scenariusz został skasowany i zniszczony przez samego Sikorskiego, który - jeszcze raz to powiem - po prostu popłynął. To jest jeden z tych polityków, którego ambicje kończą się na stanowisku imperatora wszechświata. Myślę, że on rzeczywiście może chcieć być premierem
— oświadczył nasz rozmówca, który uważa, że i tak Sikorski w roli premiera zamiast Tuska, to dobre wyjście na upadającej Koalicji Obywatelskiej.
Jeśli Sikorski zastąpiłby Tuska, to myślę, że byłaby to zmiana na korzyść Koalicji Obywatelskiej. Pamiętamy, że kiedy premier Ewa Kopacz zastąpiła Donalda Tuska, a on wyjechał do Brukseli i został szefem Rady Europejskiej, to wówczas oni zanotowali lekkie odbicie w sondażach. Było ono wprawdzie chwilowe, ale rzeczywiście nastąpiło
— podsumowuje poseł Paweł Szrot z PiS.
