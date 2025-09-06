Poseł PiS Michał Moskal na platformie X podał, że niebawem Donalda Tuska w roli lidera obecnego układu rządzącego ma zastąpić obecny szef MSZ Radosław Sikorski. Ma to być reakcja na fatalne poparcie Polaków dla obecnej władzy.
Projekt niemiecki z Tuskiem jako twarzą polskiego rządu jest w końcowej fazie zapaści. Kurs na polityczne skały stał się nieodwracalny. Poparcie topnieje, a narracje nie działają. Berlin to widzi. Nie chodzi już o wygraną, ale o zachowanie resztek wpływów
— zaznaczył Michał Moskal.
Dlatego wkrótce zobaczymy zmianę lidera. Tusk „odejdzie” – oficjalnie z powodów zdrowotnych, zmęczenia lub innej wygodnej narracji. Jego miejsce zajmie Sikorski. Nie dlatego, że gwarantuje sukces, ale dlatego, że zmiana twarzy to jedyny ruch jaki jeszcze pozostał. Gra o czas
— dodał.
Czy Sikorski może wygrać wybory? Prawdopodobnie nie. Ale z punktu widzenia niemieckich interesów lepiej podjąć walkę niż oddać pole bez choćby próby zmiany dynamiki. Bo dziś rozstrzygnięcia są niemal pewne, a jedyne pytanie brzmi: ile jeszcze ten rząd jest w stanie gnić w bezczynności. To nie strategia – to polityczna desperacja
— analizował polityk PiS.
