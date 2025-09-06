Sensacyjne doniesienia! Sikorski ma zastąpić Tuska u władzy. "Poparcie topnieje, a narracje nie działają. Berlin to widzi"

Poseł PiS Michał Moskal na platformie X podał, że niebawem Donalda Tuska w roli lidera obecnego układu rządzącego ma zastąpić obecny szef MSZ Radosław Sikorski. Ma to być reakcja na fatalne poparcie Polaków dla obecnej władzy.

Projekt niemiecki z Tuskiem jako twarzą polskiego rządu jest w końcowej fazie zapaści. Kurs na polityczne skały stał się nieodwracalny. Poparcie topnieje, a narracje nie działają. Berlin to widzi. Nie chodzi już o wygraną, ale o zachowanie resztek wpływów

— zaznaczył Michał Moskal.

Dlatego wkrótce zobaczymy zmianę lidera. Tusk „odejdzie” – oficjalnie z powodów zdrowotnych, zmęczenia lub innej wygodnej narracji. Jego miejsce zajmie Sikorski. Nie dlatego, że gwarantuje sukces, ale dlatego, że zmiana twarzy to jedyny ruch jaki jeszcze pozostał. Gra o czas

— dodał.

Czy Sikorski może wygrać wybory? Prawdopodobnie nie. Ale z punktu widzenia niemieckich interesów lepiej podjąć walkę niż oddać pole bez choćby próby zmiany dynamiki. Bo dziś rozstrzygnięcia są niemal pewne, a jedyne pytanie brzmi: ile jeszcze ten rząd jest w stanie gnić w bezczynności. To nie strategia – to polityczna desperacja

— analizował polityk PiS.

