Jak sprowadzić do naszego kraju Polaków mieszkających za granicą zamiast cudzoziemców? Senator PiS Grzegorz Bierecki przygotował projekt ustawy o repatriantach i osadnictwie, w której proponuje rozwiązania mające pomóc osiągnąć ten cel.
W 2022 roku na powrót do kraju czekało 8200 Polaków. Tymczasem NIK wskazał, że przy obecnym tempie ich przyjmowania, czyli 684 rocznice, proces osiedlania wszystkich chętnych do zamieszania w naszym kraju Polaków zajmie ponad dwie dekady! W tej sytuacji senator Grzegorz Bierecki przygotował projekt, który ma pomóc przyspieszyć ten proces.
Projekt ustawy zaprezentowany przez senatora Biereckiego przewiduje:
— Rozszerzenie uprawnionych do repatriacji na Polaków z europejskiej części byłego Związku Sowieckiego;
— Ułatwienie powrotu Polaków z emigracji, m.in. przez możliwość uzyskania promesy wizy krajowej online oraz jej weryfikację na granicy przez Straż Graniczną;
— Wprowadzenie nowej wizy krajowej dla osób polskiego pochodzenia wracających z emigracji bez polskiego obywatelstwa;
— Umożliwienie województwom zagrożonym wyludnieniem organizowania akcji osadniczych przez wykup pustostanów i udostępnianie ich repatriantom oraz powracającym z emigracji;
— Możliwość wykupu mieszkań przez osadników po określonym czasie, w tym z bonifikatą;
— Poluzowanie warunków osiedlenia w województwach o niskim bezrobociu.
Chciałbym, aby pociągi pełne Polaków wjeżdżały na dworzec ojczyzny nie jako repatrianci, a jako powracający, oczekiwani przez nas członkowie narodowej wspólnoty
— zaznaczył senator Bierecki.
