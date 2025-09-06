Jak sprowadzić do kraju Polaków zamiast cudzoziemców? Senator Bierecki ma plan! Jest projekt ustawy o repatriantach i osadnictwie

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Jak sprowadzić do naszego kraju Polaków mieszkających za granicą zamiast cudzoziemców? Senator PiS Grzegorz Bierecki przygotował projekt ustawy o repatriantach i osadnictwie, w której proponuje rozwiązania mające pomóc osiągnąć ten cel.

W 2022 roku na powrót do kraju czekało 8200 Polaków. Tymczasem NIK wskazał, że przy obecnym tempie ich przyjmowania, czyli 684 rocznice, proces osiedlania wszystkich chętnych do zamieszania w naszym kraju Polaków zajmie ponad dwie dekady! W tej sytuacji senator Grzegorz Bierecki przygotował projekt, który ma pomóc przyspieszyć ten proces.

Projekt ustawy zaprezentowany przez senatora Biereckiego przewiduje:

— Rozszerzenie uprawnionych do repatriacji na Polaków z europejskiej części byłego Związku Sowieckiego;

— Ułatwienie powrotu Polaków z emigracji, m.in. przez możliwość uzyskania promesy wizy krajowej online oraz jej weryfikację na granicy przez Straż Graniczną;

— Wprowadzenie nowej wizy krajowej dla osób polskiego pochodzenia wracających z emigracji bez polskiego obywatelstwa;

— Umożliwienie województwom zagrożonym wyludnieniem organizowania akcji osadniczych przez wykup pustostanów i udostępnianie ich repatriantom oraz powracającym z emigracji;

— Możliwość wykupu mieszkań przez osadników po określonym czasie, w tym z bonifikatą;

— Poluzowanie warunków osiedlenia w województwach o niskim bezrobociu.

Chciałbym, aby pociągi pełne Polaków wjeżdżały na dworzec ojczyzny nie jako repatrianci, a jako powracający, oczekiwani przez nas członkowie narodowej wspólnoty

— zaznaczył senator Bierecki.

tkwl/wpolsce24.tv

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych