Kiedy notowania rządu są coraz gorsze, Donald Tusk zamieścił w swoich mediach społecznościowych kuriozalne nagranie, na którym widać, jak biega rzekomo „narzucając tempo zmian” na polskiej kolei. Nagranie to wywołało lawinę drwin ze strony internautów, którzy nie zostawiali suchej nitki na szefie rządu. „Na szczęście zostało Wam już tylko dwa lata. Potem koniec. Tak będziecie uciekać” - wskazał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.
Rządzący całkowicie zniszczyli ideę kolejowego CPK, zastępując ideę projektu łączącego całą Polskę, pomysłem…. przyśpieszenia pociągów pomiędzy kilkoma największymi miastami w Polsce, czego koronnym przykładem jest pomysł kolei jadącej 350 km/h, których efektem będą: dodatkowe miliardy do kieszeni niemieckiego Siemensa, droższe bilety, większe wykluczenie komunikacyjne.
Tusk w Łomży
Rządzący próbują przekonywać, że wcale nie dochodzi do wykluczenia komunikacyjnego miejscowości pomijanych od lat i teraz chwalą się, że Łomż w końcu doczekała się połączenia kolejowego.
Ponad 30 lat - tyle czekała Łomża na połączenie kolejowe. Dzisiaj kolej w Łomży staje się faktem
— powiedział. premier Donald Tusk podczas wizyty na rewitalizowanej linii kolejowej nr 49 Łomża-Śniadowo.
Pierwsze pociągi na trasie do Białegostoku i Warszawy ruszą w czerwcu przyszłego roku.
Kuriozalne wideo
W mediach społecznościowych Donalda Tuska pojawiło się kuriozalne nagranie na którym widać, jak biega w koszuli wraz ze swoimi ludźmi.
„Kiedy narzucasz tempo zmian na kolei”
— napisano.
Komentarze
Nagranie Donalda Tuska wywołało lawinę drwin w komentarzach.
Na szczęście zostało Wam już tylko dwa lata. Potem koniec. Tak będziecie uciekać
— wskazał poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.
Wy też biegacie w koszuli, spodniach od garnituru i w lakierkach?
— pytał były poseł Kukiz‘15 i reaktywowanej Unii Polityki Realnej Jerzy Kozłowski.
Panowie Tusk i Sikorski zachowują się ostatnio dość osobliwie. Nie ma pewności, czy nie wymagają obserwacji w warunkach ambulatoryjnych
— zauważył inwestor wysokiego ryzyka Michał Michalewicz.
Jezu kto robi te filmiki? Premier potrzebuje pilnie zmiany pijarowca, bo to przecież vibe okolic Euro 2012
— wskazał ekspert ds. bezpieczeństwa Piotr Mąciążek.
Panie premierze a jak tempo budowy systemu GSMR na kolei?
— pytała dziennikarka TVN 24 Olga Orzechowska.
Nic ci już nie zostało – tylko pajacowanie. Polska pogrążona w anarchii, w ruinie w długach. A ty beztrosko sobie biegasz. Wstyd!
— podkreślił internauta znany z publikowania „insiderskich” doniesień „Jack Strong”.
Tak przed sprawiedliwością i sądami będziesz uciekał w wolnej Polsce.
— napisał znany internauta „PapJeż pOlak”.
Tusk ściga się z Sikorskim. Na najbardziej żenujący post… Niedowierzamy…!
— wskazywała „Agencja Bezpieczeństwa Narodowego”, czyli humorystyczny profil w mediach społecznościowych poświęcony sprawom polityki.
Do Berlina?
— pytał internauta kryjący się pod nickiem „SZCZEBRZESZYN”.
Dawno nie było biegającego Tuska. Jeszcze tylko zdjęcie z wnukami i plan na wrzesień wykonany
— napisano na profilu „Political Fiction”.
Przerobiona wersja
Przerobioną wersję opublikował w mediach społecznościowych znany internauta ‘gromota”, który napis „kiedy narzucasz tempo zmian na kolei” został zastąpiony napisem „gdy ktoś zapyta, ile obietnic zrealizowałeś”.
as/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739763-kuriozum-tusk-biega-narzucajac-tempo-zmian-na-kolei
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.