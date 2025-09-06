„Prezydent Karol Nawrocki zagonił rząd do pracy. Pierwsza Rada Gabinetowa to początek konstruktywnego ‘sprawdzam’ dla wyjątkowo leniwego rządu Donalda Tuska” - napisał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W swoim wpisie przypomniał najważniejsze i liczne aktywności pełniącego zaledwie miesiąc prezydenta Nawrockiego.
Prezydent Karol Nawrocki od pierwszych godzin swojego urzędowania udowadnia, że nie zamierza być jedynie strażnikiem żyrandola w Pałacu Prezydenckim. W kilka tygodni podjął decyzje, które już zmieniły oblicze polskiej polityki. Dotyczy to nie tylko sytuacji w kraju, ale także naszych relacji na arenie międzynarodowej. Zdobywając największe w historii wyborów prezydenckich poparcie Polaków, każdego dnia potwierdza swoją wiarygodność.
Dokładnie miesiąc temu Karol Nawrocki został zaprzysiężony na urząd Prezydenta RP. Te 4 tygodnie potwierdzają, że Polacy wybrali Prezydenta, który dotrzymuje obietnic, jest pracowity i skuteczny.
— zauważył w mediach społecznościowych rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Imponująca aktywność
Warto przypomnieć, że do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego mogło w ogóle nie dojść, gdyż niektórzy wpływowi politycy obozu Donalda Tuska próbowali podważać wynik legalnie przeprowadzonych wyborów. Marszałek Szymon Hołownia wprost powiedział o chęci przeprowadzenia zamachu stanu, który miał polegać na zablokowaniu posiedzenia Zgromadzenia Narodowego i zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego. Tak się jednak nie stało, a prezydent Nawrocki ostro wziął się do pracy. W pierwszych dniach urzędowania zgłosił szereg projektów ustaw, którymi powinien się zająć Sejm i rząd, w szczególności dotyczący budowy CPK w pełnym wymiarze. Zablokował także szkodliwe dla Polaków ustay przeforsowane przez koalicję Donalda Tuska.
— Prawo odpowiadające na potrzeby Polaków.
Prezydent złożył 6 projektów ustaw, w tym między innymi, projekty zakładające niższe i prorodzinne podatki, powrót do ambitnego projektu CPK czy zakaz sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom a także zakaz sprowadzania żywności z krajów objętych porozumieniem Mercosur. Przygotował projekt ustawy wprowadzającej nowe zasady wypłaty świadczenia 800+ dla przebywających w Polsce Ukraińców. Zaproponował także ustawę tworzącą Fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych, który wpłynie na dynamikę polskiej gospodarki.
— Strażnik Konstytucji i interesu Polaków.
Prezydent podpisał 31 ustaw. Nie zgodził się na podpisanie 7 ustaw niekorzystnych dla obywateli. Rząd chciał wiatrakami uprzykrzać Polakom życie, poluzować weryfikację osób pracujących z dziećmi, zwiększając ryzyko pojawienia się pedofilów wśród najmłodszych, chciał obniżyć kary dla przestępców skarbowych, mimo że ściągalność podatków jest niższa niż zaplanowano.
— Podmiotowość w polityce zagranicznej.
Prezydent Karol Nawrocki gościł w Warszawie liderów 4 państw regionu Morza Bałtyckiego: Litwy, Łotwy, Estonii oraz Danii. Nawiązał świetne relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi. Rozmowy z Prezydentem Donaldem Trumpem przyniosły wymierne efekty - potwierdzenie amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa i zaproszenie na szczyt G20.
Rośnie znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Potwierdziły to kolejne spotkania Prezydenta Karola Nawrockiego z Ojcem Świętym Leonem XIV, Premier Włoch Giorgią Meloni i Prezydentem Sergio Mattarellą. Do tego rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte a także przywódcami kilku państw na całym świecie.
Z chwilę kolejne wizyty zagraniczne Prezydenta Karola Nawrockiego na Litwę, do Finlandii, Niemiec i Francji, które odbędą się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. A w drugiej połowie września udział w 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
— Merytoryczna kohabitacja z rządem.
Zgodnie z zapowiedziami formułowanymi w czasie kampanii wyborczej, Prezydent Karol Nawrocki zagonił rząd do pracy. Pierwsza Rada Gabinetowa to początek konstruktywnego „sprawdzam” dla wyjątkowo leniwego rządu Donalda Tuska.
Prezydent Karol Nawrocki dzień po dniu realizuje program z którym szedł do wyborów. „Po pierwsze Polska! Po pierwsze Polacy!” to nie tylko hasło wyborcze. To zobowiązanie, które będzie nam towarzyszyć przez następne 5 lat
— Rafał Leśkiewicz.
