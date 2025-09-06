Andrzej Rafał Potocki ocenił, że nie ma szans na wymianę Donalda Tuska na Radosława Sikorskiego. „Nie dojdzie do takiej wymiany. Oni podchody mogą robić, żeby odwrócić uwagę od stanu faktycznego fatalnego, w którym znajduje się obecnie nasz kraj w stosunku do tego, co było, ale do zmiany nie dojdzie, ponieważ odsunięcie Tuska od urzędu premiera spowodowałoby rozpad całej tej koalicji” - stwierdził Marcin Wikło w programie Telewizji wPolsce24 „Salon dziennikarski”.
Goście Jacka Karnowskiego w programie „Salon dziennikarski”: Anna Sarzyńska, Marcin Wikło, Andrzej Rafał Potocki oraz Piotr Semka zwracał uwagę na to, że rząd Donalda Tuska staje się coraz słabszy i cieszy się coraz mniejszym poparciem Polaków.
Coraz słabszy Tusk
Piotr Semka zwrócił uwagę, że już nawet prorządowi publicyści tacy jak Jacek Żakowski zwracają uwagę na to, że „ta ekipa nie ma żadnego wielkiego celu, ta ekipa nie ma żadnego żaru w sobie”.
Tutaj, jeśli jest jakaś emocja, to jest emocja antyklerykalna, którą reprezentuje minister Nowacka, która walczy z lekcjami religii. Jeżeli jest jakaś emocja, to jest to styl złośliwości niektórych ministrów. Tutaj nie ma idei
— wskazał.
I minister Żurek, który teraz zapowiada nową krucjatę mającą ścigać sędziów, to tylko emocje negatywne
— zauważył.
Nie ma gry na wymianę
Jacek Karnowski zauważył, że w mediach lewicowo-liberalnych toczy się dyskusja na temat tego, że Donald Tusk jest słaby i wyrażana jest wątpliwość, czy on jest w stanie nadal udźwignąć swoje zadania.
Podobno już jest toczy się cała gra na wymianę Tuska na Sikorskiego
— wskazała Anna Sarzyńśka.
Nie dojdzie do takiej wymiany. Oni podchody mogą robić, żeby odwrócić uwagę od stanu faktycznego fatalnego, w którym znajduje się obecnie nasz kraj w stosunku do tego, co było, ale do zmiany nie dojdzie, ponieważ odsunięcie Tuska od urzędu premiera spowodowałoby rozpad całej tej koalicji
— stwierdził Andrzej Rafał Potocki.
Tusk to jedyny człowiek, co by tam o nim nie mówić, te jego bon moty służące przykrywaniu rzeczywistości, to jednak instynkt samozachowawczy ma i wie doskonale, że oddanie tej władzy spowoduje rozpad Platformy. On jest jedynym, który może o utrzymać
— zauważył.
Nowy sondaż
Goście Telewizji wPolsce24 odniósł się także do nowego badania sondażowni United Surveys by IBRiS dla WP. Sondażowe zestawienie otwiera Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29 proc. (plus 1,6 pkt proc. w porównaniu z sondażem z połowy sierpnia). Poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wyniosło 27,1 proc. (minus 1 pkt proc.), Konfederacji - 13,2 proc. (minus 4,1 pkt proc.) a Lewicy - 7,4 proc. (plus 1,9 pkt proc.). Według badania inne formacje nie weszłyby do Sejmu.
Jacek Karnowski zauważył, że Konfederacja bardzo słabnie i zwrócił uwagę, że Mentzen w ostatnim czasie mocno atakuje prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Pamiętam, jak miał być PO-PiS i wszyscy mówili, że wiadomo, że bedzie taka koalicja. Jednak nie. I tutaj ten polski obóz niepodległościowy, którego PiS jest najważniejszym elementem ma prawo do walki
— powiedział.
PO-PiS nie powstał z winy Platforma
— przypomniał Potocki.
To jest jeszcze daleko do wyborów. Te partie koncentrują uwagę na sobie. Jesteśmy po kampanii, Mentzen jest troszkę mniej obecny w mediach. To się zmieni
— zauważyła Sarzyńska.
Żeby uderzyć w PiS to Mentzen zawsze znajdzie czas
— powiedział Karnowski.
Nauczeni właśnie PO-PiS-em nie możemy udawać, że w zasadzie Konfederacja i PiS to jest to samo. Zdecydowanie to nie jest, nigdy nie będzie to samo
— podkreślił Wikło.
Upadek Konfederacji, gdyby ona miała tam gdzieś znowu spaść gdzieś pod próg, to nie wiem, czy to byłoby takie do końca korzystne też dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Wiadomo, że trzeba z podobną formacją rywalizować, ale niekoniecznie ją mordować
— stwierdziła Sarzyńska.
To też jest zarzutów Konfederacji, że nigdy nie była traktowana poważnie, w związku z tym do koalicji dojść by nie mogło
— powiedział Wikło.
as/wPolsce24
