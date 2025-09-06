„Mamy do czynienia z sytuacją, w której Tusk nie rozpoczął działań na rzecz stworzenia realnej koalicji przeciwko Mercosurowi, a więc z góry uznał, że to nie ma szans, a to pokazuje jego pozycję w Europie” - ocenił Piotr Semka na antenie Telewizji wPolsce24. w programie „Salon dziennikarski”.
Premier Donald Tusk nie robi nic, aby zablokować szkodliwą umowę z Mercosur. Pytany przez Jacka Karnowskiego o to, czy zaskarży tę umowę do TSUE przyznał, że… nie badał takiej możliwości. Przekonywał jednak, że Polska będzie głosować przeciw tej umowie, chociaż bez zbudowania blokującej mniejszości nie ma to żadnego znaczenia.
