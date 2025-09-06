„Ten przelot samolotów to taki popisowy numer Trumpa, ale tylko dla wybranych. Nad Białym Domem to się nie zdarza. Jeżeli Andrzej Duda - bliski człowiek Donalda Trumpa - miał okazję zobaczyć jeden F-35 - to tutaj mieliśmy eskadrę F-35 i F-16 z tym specjalnym pokazem dla majora Krakowiana” - mówił redaktor Marcin Wikło na antenie Telewizji wPolsce24 po tym, jak uczestniczył w spotkaniu pomiędzy prezydentami Polski i USA w Białym Domu.
Gośćmi Jacka Karnowskiego w programie „Salon dziennikarski” byli publicyści: Anna Sarzyńska, Marcin Wikło, Andrzej Rafał Potocki oraz Piotr Semka.
Prezydent Karol Nawrocki zakończył swoje wizyty w Waszyngtonie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz w Rzymie, gdzie rozmawiał z m.in. z premier Giorgią Meloni oraz papieżem Leonem XIV.…
