„Dlaczego teraz pojawił się pseudo wyrok europejskiego sądu TSUE? Tuskowi nie udało się podporządkować polskich sądów Brukseli. Plan powolnej - niemal niezauważalnej - przebudowy UE w jedno państwo na odcinku sądowym został zatrzymany” - podkreślił w swoim wpisie na platformie X Zbigniew Ziobro, wiceprezes PiS, były minister sprawiedliwości.
Skandaliczny wyrok TSUE
Polski sąd cywilny zwrócił się do TSUE o ocenę skutków orzeczeń wydanych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Chodzi o sprawę, w której izba ta w październiku 2021 r. uchyliła prawomocny wyrok z 2006 r. zakazujący wprowadzania do obrotu niektórych czasopism z krzyżówkami i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania sądowi cywilnemu.
Ten powziął jednak wątpliwości, czy skład izby, która wydała orzeczenie w 2021 r., można uznać za sąd w rozumieniu prawa unijnego. Zwrócił się więc do TSUE o rozstrzygnięcie, czy i w jakim zakresie może oceniać skutki orzeczeń wydanych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
TSUE w czwartek uznał, że sąd krajowy jest zobowiązany uznać za niebyły wyrok sądu wyższej instancji, jeśli ten nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem. Stwierdził też, że sąd nie może pominąć faktu, że TSUE wcześniej odmówił statusu sądu Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
„To brutalne łamanie prawa europejskiego”
Prezydentem nie został partyjny notariusz Trzaskowski. Kryminalny zamach na wybory prezydenckie także nie wypalił. Hołownia odmówił w nim udziału. Dlatego teraz, w desperacji, poszli na rympał. Ten pseudo wyrok na polityczne zamówienie ma główny cel. Polakom nie wolno zmieniać sądownictwa, jeśli nie jest to po myśli Brukseli. Ma też chronić niemiecką strefę wpływów w Polsce. Unijne prawo nie ma tu nic do rzeczy. Traktaty europejskie jasno stanowią, że organizacja sądownictwa należy wyłącznie do kompetencji państw członkowskich. A więc sprawa jest poza właściwością TSUE. Próba ingerencji w nasze sądownictwo to nic innego jak brutalne łamanie prawa europejskiego i brudna polityka
— napisał Zbigniew Ziobro.
„Co wolno Niemcom, tego Polakom nie wolno”
Sedno tego pseudo wyroku jest proste. Polski, demokratycznie wyłoniony parlament nie może nawet pośrednio brać udziału w wyłanianiu sędziów. Bo tego rzekomo zabrania prawo europejskie. Tymczasem w Niemczech sędziów wybierają wprost parlamentarzyści. I UE już nie widzi w tym problemu. To nie narusza tego samego prawa europejskiego. Niemcom wolno, Polakom już nie. To obraz sytuacji. Ten pseudo wyrok to kłamstwo, ustawka i łajdacka ingerencja w nasze wewnętrzne sprawy. Chyba, że w traktatach jest zapis: co wolno Niemcom, tego Polakom nie wolno. Takie rasistowskie zapisy miały tradycję w prawodawstwie części krajów Europy. Jednak w unijnym prawie – póki co – jeszcze ich nie ma
— zaznaczył były szef MS.
Sędziowie TSUE, sami zresztą wybierani przez polityków, pouczają Polaków, że nasz parlament nie może mieć wpływu na wybór sędziów. W tym kontekście to szczególny cynizm i hipokryzja. Francuski „Libération” opisywał korupcyjne spotkania sędziów TSUE z politykami, gdzie „ustawiano” wyroki. I nie mam wątpliwości, że w taki sposób „dogadano” także ten wyrok. Na koniec. Zakwestionowanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej ma dla Tuska jeszcze jeden walor. Stwarza mu pole do kontynuacji kłamliwej narracji Giertycha, poddającej w wątpliwość legalność prezydentury Karola Nawrockiego. Oczywiście wtedy, gdy będzie ku temu nadarzać się okazja. Cały ten wyrok obnaża podwójne standardy i polityczną korupcję w instytucjach UE. Skorumpowane, liberalno-lewicowe elity na naszych oczach prowadzą Unię do upadku
— ocenił Ziobro.
