Funkcjonariusze CBA weszli do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zajęli się dwoma departamentami. Zatrzymano też dyrektora jednego z instytutów podległych ministerstwu. Chodzi o nieprawidłowości związane z Krajowym Planem Odbudowy. Kierownictwo resortu rolnictwa poinforomwało, że czeka na ustalenia instytucji kontrolnych w sprawie dwóch projektów realizowanych w ramach KPO w instytutach naukowych ministerstwa rolnictwa - poinformował resort. Dodał, że przekazano wszystkie dokumenty, umowy funkcjonariuszom CBA.
Po informacjach z Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) na temat postępowania obejmującego dwa projekty realizowane z działania A2.4.1, które dotyczy laboratoriów i infrastruktury badawczej w instytutach naukowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przekazało wszystkie dokumenty, umowy i materiały funkcjonariuszom i wyraziło gotowość do współpracy, aby wyjaśnić sprawę
— poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piątek, odnosząc się do piątkowych informacji medialnych o tym, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w czwartek do resortu.
CBA w dwóch departamentach
Jak poinformowała wp.pl, czynności CBA objęły Departament Hodowli i Ochrony Roślin oraz Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy oraz, że zatrzymano też dyrektora instytutu podległego ministerstwu. Według tych informacji mogło chodzić o nieprawidłowości związane z Krajowym Planem Odbudowy (KPO).
Kierownictwo resortu przygotowuje rozwiązania, by zapewnić ciągłość kierowania Instytutem. Jednocześnie przeprowadzi kontrolę i analizę projektów realizowanych przez Instytut
— podkreśliło ministerstwo rolnictwa w oświadczeniu.
Zależy nam na pełnej transparentności i wyjaśnieniu wszelkich ewentualnych wątpliwości związanych z tymi projektami. Zapewniam, że Ministerstwo wszystkie działania podejmuje zgodnie z obowiązującymi procedurami i regulaminami. Nie mamy nic do ukrycia – zależy nam na rzetelnej weryfikacji i dogłębnej analizie wszystkich aspektów działalności Instytutu
— zapewnił cytowany w oświadczeniu wiceminister Adam Nowak, któremu od 2 września 2025 r. podlega Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy.
Ministerstwo wyjaśniło też, że to ten departament nadzoruje instytuty badawcze podległe MRiRW. Inwestycje realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), prowadzone przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ-PIB), znajdują się pod nadzorem dwóch departamentów: Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, który wcześniej nadzorował były wiceminister Michał Kołodziejczak oraz Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy.
Jak wskazał resort rolnictwa umowa z Instytutem na realizację zadania w ramach KPO została zawarta jeszcze przez poprzedniego dyrektora Instytutu i podpisana 4 grudnia 2023 r. przez ówczesną wiceminister Annę Gębicką.
W czwartek 4 września 2025 r. dyrektor IWNiRZ-PIB został zatrzymany do wyjaśnienia. Do tej pory nie było zastrzeżeń do jego pracy
— podkreśliło ministerstwo w komunikacie.
Dodało, że kierownictwo resortu rolnictwa czeka na ustalenia instytucji kontrolnych. Zaznaczyło również, że dopiero wtedy będzie podejmować decyzje co do przyszłości dyrektora, który z Instytutem związany jest od 2009 r. Przez lata pełnił funkcję zastępcy dyrektora, a dyrektorem został w 2024 r.
Na obecnym etapie nie możemy przekazać więcej szczegółów dotyczących toczącego się postępowania. O wszelkich ustaleniach i informacjach będziemy informować na bieżąco
— zapewnił Nowak.
