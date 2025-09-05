Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na antenie TVP Info w likwidacji przyznał, że polski rząd rezygnuje ze starań o reparacje od Niemiec za II wojnę światową, uważając sprawę za beznadziejną! „Brak słów. W Berlinie oklaski” - ocenił taką postawę Piotr Müller, europoseł PiS.
Mamy różnicę zdań. Rząd uważa, że niestety reparacje, które zostały przyznane Polsce w Poczdamie, zajumała sowiecka Rosja, a pan prezydent uważa, że zdobędzie te reparacje. Życzymy powodzenia, ale my uważamy, że niestety sprawa jest beznadziejna
— stwierdził na antenie neo-TVP Info Radosław Sikorski.
„W Berlinie oklaski”
Postawę Sikorskiego dobitnie podsumował europoseł PiS Piotr Müller.
Rząd Donalda Tuska oddaje sprawę reparacji walkowerem. Minister Radosław Sikorski uznaje, że to ZSRR zabrało reparacje i to zamyka temat. Brak słów. W Berlinie oklaski
— podsumował Sikorskiego europoseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739721-sikorski-odpuszcza-sprawe-reparacji-w-berlinie-oklaski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.