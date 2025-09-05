WIDEO

Sikorski odpuszcza sprawę reparacji od Niemiec! "Sprawa jest beznadziejna". Müller: "Brak słów. W Berlinie oklaski"

Czytaj więcej
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na antenie TVP Info w likwidacji przyznał, że polski rząd rezygnuje ze starań o reparacje od Niemiec za II wojnę światową, uważając sprawę za beznadziejną! „Brak słów. W Berlinie oklaski” - ocenił taką postawę Piotr Müller, europoseł PiS.

Mamy różnicę zdań. Rząd uważa, że niestety reparacje, które zostały przyznane Polsce w Poczdamie, zajumała sowiecka Rosja, a pan prezydent uważa, że zdobędzie te reparacje. Życzymy powodzenia, ale my uważamy, że niestety sprawa jest beznadziejna

— stwierdził na antenie neo-TVP Info Radosław Sikorski.

W Berlinie oklaski”

Postawę Sikorskiego dobitnie podsumował europoseł PiS Piotr Müller.

Rząd Donalda Tuska oddaje sprawę reparacji walkowerem. Minister Radosław Sikorski uznaje, że to ZSRR zabrało reparacje i to zamyka temat. Brak słów. W Berlinie oklaski

— podsumował Sikorskiego europoseł PiS.

