Były premier i poseł PiS Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie ekonomicznej o rozwoju Polski organizowanej przez Kanał Zero, gdzie starł się z współprzewodniczącym Partii Razem Adrianem Zandbergiem.
Jesteśmy gospodarką zależną w dywidendach, odsetkach od kapitału, odsetkach od kredytu, odsetkach od różnego rodzaju instrumentów finansowych. Netto wypływa z Polski 120 miliardów złotych rocznie, a w najlepszych latach przypływa do nas netto z Unii Europejskiej 40 do 50 miliardów, czyli jesteśmy my, biedna Europa Środkowa, my Polacy, dawcą kapitału dla bogatego Zachodu. Tak ci sprytni, ci cwańsi ułożyli sobie ten świat
— zauważył Mateusz Morawiecki w jednej ze swoich wypowiedzi.
Polityk PiS wskazywał też na to, jak korporacje łatwo omijają podatek cyfrowy nakładany przez poszczególne państwa europejskie, a nie przez całą Unię Europejską. Odpowiadał na zarzut Zandberga, że Polska wycofała się z wprowadzenia podatku cyfrowego za czasów premierostwa Morawieckiego pod wpływem Amerykanów.
Dlaczego z podatku cyfrowego wycofały się Indie, Turcja, Niemcy, Francja, Unia Europejska, Kanada? Pan przewodniczący mówi, że Polska się nie wycofała. Wiecie Państwo jak jest z podatkiem cyfrowym? Podatek od reklam Facebook i Google rozlicza w raju podatkowym w Irlandii. Raj podatkowy to był mój główny wróg przez te 8 lat. Kanapki holendersko-szwajcarskie, słyszeliście o tym? Albo schematy prawnicze szwajcarsko-irlandzkie, cypryjsko-maltańskie. Tam są rozliczane. Kto może sobie z tym poradzić? No jak w szachach. Hetman na hetmana, goniec na gońca. To od tego jest Unia Europejska chyba, żeby nałożyła taki podatek cyfrowy. Dlaczego podkulili ogon i się cofnęli?
— pytał Morawiecki.
A teraz jeszcze bardziej brutalnie dla pana, dla panów tutaj po mojej lewej stronie nomen omen siedzących. W Unii Europejskiej rządzi od dziesięcioleci lewica, sojusznicy tutaj bardzo serdeczni pana posła, pana przewodniczącego i oni niestety absolutnie nie ruszyli tego. Dlaczego? Bo potrafią liczyć i taki podatek cyfrowy jak dzisiaj zaproponował wicepremier Gawkowski wiecie na czym polega? Że głównie będą opodatkowane polskie firmy jak Allegro, wykorzystujące e-commerce, 600 milionów złotych z tego tytułu, a 200 milionów opodatkowany ma być Facebook, Google i inni giganci cyfrowi. No nie. To my mamy się narazić na wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że oni taki partacki projekt przygotowali? Jak chcą iść na wojnę, mają moje wsparcie, ale brutalnie radzę wszystkim - policzcie, czy nie stracimy 10 miliardów, żeby zarobić pół miliarda. Bo ja liczyłem to wszystko po to, żeby jak najwięcej pieniędzy było w budżecie, bo podatek CIT, o którym powiedziałem, to nie jest tak, że możecie się tutaj uśmiechnąć. 62 miliardy złotych więcej to jest 500 plus, 13, emerytura i 14. To co obiecaliśmy, to dowieźliśmy. Ale warunkiem wstępnym było to, żeby naprawić finanse publiczne. Jeśli myślicie, że ja się będę tłumaczył z podatku cyfrowego 800 milionów, które oni chcą ściągnąć, a w międzyczasie tracą, bo już CIT po 2024 i 2025 jest niższy niż w 2023. Tam są miliardy, tam jest las. Patrzcie na las, a nie na drzewa
— podkreślił były premier.
tkwl/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739718-goraco-w-kanale-zero-debata-morawiecki-vs-zandberg
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.