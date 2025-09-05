Posłanka KO Karolina Pawliczak starała się zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego za to, że w czasie wizyty, podczas której spotkał się z papieżem Leonem XIV, towarzyszyła mu Pierwsza Dama i dzieci. Błyskawicznie w sieci przypomniano podobne spotkanie… obecnego partyjnego szefa Pawliczak, premiera Donalda Tuska, w 2019 roku. Wówczas na spotkaniu z papieżem Franciszkiem Tusk stawił się nie tylko z żoną, ale także ze swoimi dziećmi, ich partnerami życiowymi, obecne były również wnuki Tuska. Czy to również godne potępienia zdaniem posłanki Pawliczak?
Dwa samoloty, w tym wojskowy, rodzina w poszerzonym składzie, nie wspomnę o delegacji. Ta kadencja prezydencka drogo nas będzie kosztować i to w każdym znaczeniu!
— napisała na platformie X Karolina Pawliczak, posłanka PO, a wcześniej Nowej Lewicy, nawiązując do dzisiejszej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Watykanie i spotkania z papieżem Leonem XIV.
Tymczasem w 2019 roku Donald Tusk, wówczas jako przewodniczący Rady Europejskiej, stawił się na spotkanie z papieżem Franciszkiem z całą swoją rodziną. Zdjęcie z tego spotkania przypomniał w sieci m.in. Marek Miśko, publicysta. Czy to również zdaniem posłanki Pawliczak marnowanie środków, w tym wypadku unijnych?
Takie tam z rodziną…
— zaznaczył Marek Miśko, dołączając wspomniane wymowne zdjęcie.
