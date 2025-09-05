„Te półtora miesiąca, kiedy Karol Nawrocki pełnił rolę prezydenta elekta. przepracowaliśmy bardzo ciężko na tym, aby wypracować kalendarz pana prezydenta na kolejne dni tej prezydentury. Każdy dzień od pierwszego dnia prezydentury Karola Nawrockiego jest zaplanowany. (…) Kalendarz do końca września jest wypełniony - dzień po dniu” - zdradził na antenie telewizji wPolsce24 Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego.
Szefernaker, który był szefem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego, był gościem programu „Minęła 20:15”, które gospodarzem był Marek Pyza. W rozmowie nie mogło zabraknąć wątku dotyczącego pierwszych międzynarodowych wizyt prezydenta Nawrockiego, czyli wyjazdu do Stanów Zjednoczonych i Włoch. Szefernaker pytany o zaproszenie, które skierował prezydent Polski do papieża Leona XIV, podkreślił, że jest to potwierdzenie zaproszenia, które składał prezydent Andrzej Duda.
To jest potwierdzenie tego zaproszenia, które wcześniej składał prezydent Andrzej Duda, więc rok w którym będziemy obchodzili rocznicę objawień w Gietrzwałdzie jest idealnym rokiem do tego, aby papież odwiedził Polskę. Stąd prezent przekazany papieżowi podczas audiencji, czyli obraz Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej
— zaznaczył Szefernaker.
Polityk podkreślił, że zarówno wizyta w USA, jak i we Włoszech, ale także te, które planowane są na przyszły tydzień, pokazują, jak będzie wyglądać prezydentura Karola Nawrockiego.
Pytany, czy nie drżał przed wizytą prezydenta Polski w USA, Szefernaker wyjaśnił, że zawsze trzeba mieć przygotowane różne scenariusze.
W polityce zawsze trzeba mieć na stole różne scenariusze. Trzeba ciężko pracować. Pan prezydent, ale przede wszystkim ministrowie, w tym minister Przydacz i europoseł Bielan, przez ostatni miesiąc wykonali gigantyczną pracę przygotowawczą do tej wizyty
— podkreślił.
Szef gabinetu prezydenta zdradził również, że kalendarz Nawrockiego jest do końca września wypełniony różnymi aktywnościami.
Te półtora miesiąca, kiedy Karol Nawrocki pełnił rolę prezydenta elekta. przepracowaliśmy bardzo ciężko na tym, aby wypracować kalendarz pana prezydenta na kolejne dni tej prezydentury. Każdy dzień od pierwszego dnia prezydentury Karola Nawrockiego jest zaplanowany. (…) Kalendarz do końca września jest wypełniony - dzień po dniu
— powiedział.
Jeszcze we wrześniu prezydent weźmie udział w posiedzeniu ONZ w Nowym Jorku
— dodał.
Marek Pyza dopytywał swojego gościa również o to, czy deklarację prezydenta Donalda Trumpa dot. obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce możemy traktować poważnie.
W trakcie takich wizyt można otworzyć lub zamknąć pewne drzwi. Pan prezydent Nawrocki w swoich rozmowach z prezydentem Turmpem otworzył pewne drzwi na nowe rozwiązania i teraz wszystko w rękach rządu i prezydenta, szeroko rozumianego państwa polskiego, aby wykorzystać te możliwości, które dało to spotkanie i nowe otwarcie relacji polsko-amerykańskich
— podkreślił.
