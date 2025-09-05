Dominik B., przetrzymywany od miesięcy w areszcie tymczasowym w związku ze śledztwem w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), w końcu został zwolniony z aresztu! Ma to związek z pogorszeniem stanu zdrowia Dominika B. Mężczyźnie grozi utrata wzroku także w prawym, jeszcze sprawnym oku. „Został przewieziony do szpitala, do kliniki okulistycznej w Katowicach i prawdopodobnie będzie albo był poddany operacji już tego prawego widzącego oka, żeby go ratować. Bo tam nastąpiło pogorszenie zdrowia” - zaalarmował na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Krzysztof Wąsowski, obrońca Dominika B.
Jest w tej chwili w szpitalu w Katowicach w klinice okulistycznej. Okazało się, że wyjątkowo uczciwy biegły pan profesor okulista w Katowicach postanowił jednak zarezerwować pewne kontrole regularne po różnych zabiegach, które były czynione Dominikowi w ramach spędzania izolacji aresztowej. Okazało się, że taką kontrolę po ostatniej operacji paliatywnej, czyli eliminującej ból w jego lewym niewidzącym oku, pan profesor zarezerwował na 3 września, czyli po około dwóch tygodniach. Okazało się, że nic żeśmy nie wiedzieli my jako obrońcy Dominika B., ani jego rodzina, od pana prokuratora Karola Zoka, który prowadzi sprawę całego tego RARS-u
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 mec. Krzysztof Wąsowski.
Wydawało nam się, że po prostu kontrola się zakończyła jakimś tam sukcesem, to znaczy stwierdzono, że udało się zatamować krwawienie, które z tego niewidzącego oka wystąpiło po tej operacji paliatywnej, co sugerował na czynnościach 29 sierpnia Dominik agentom CBA, bo pan prokurator nie stawił się na tę czynność przesłuchania i dlatego pisałem na Twitterze i obrońcy informowali, że po prostu te czynności były fikcyjne. Okazało się, że niestety stało się dużo gorzej, bo dzisiaj żeśmy się dowiedzieli, i to małżonka pana Dominika dzwoniąc po prostu w jakieś rozpaczy do aresztu i do szpitala dowiedziała się, że on prosto z tej wizyty 3 września został przewieziony do szpitala, do kliniki okulistycznej w Katowicach i prawdopodobnie będzie albo był poddany operacji już tego prawego widzącego oka, żeby go ratować. Bo tam nastąpiło pogorszenie zdrowia
— przekazał mec. Wąsowski.
tkwl/Telewizja wPolsce24
