Stała obecność sił USA w Polsce jest niezbędna, by chronić Europę i wzmocnić globalną pozycję Stanów Zjednoczonych względem przeciwników - napisał na łamach amerykańskiego wydania „Newsweeka” szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz.
Sławomir Cenckiewicz, który towarzyszył prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w wizycie w USA, podkreślił, że w związku z wkraczaniem wojny w Ukrainie w nową niebezpieczną fazę i umacnianiem się strategicznego sojuszu Chin z Moskwą „USA powinny dążyć do utrzymania wiarygodności swojej doktryny odstraszania”.
Polska i Stany Zjednoczone już raz powstrzymały Rosję przed atakiem na wolny świat — dzięki moralnemu przywództwu papieża św. Jana Pawła II, determinacji prezydenta Ronalda Reagana i tajnej misji wielkiego polskiego patrioty, generała Ryszarda Kuklińskiego, który nawiązał współpracę ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Moskwie
— napisał szef BBN.
Zaznaczył, że spotkanie prezydentów USA i Polski, Donalda Trumpa i Karola Nawrockiego, odbyło się w chwili dokonywania przez Amerykanów przeglądu swoich sił w Europie i przygotowywania nowej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa.
Stała obecność USA w Polsce jest niezbędna do ochrony Europy i wzmocnienia globalnej pozycji Ameryki wobec skoordynowanych działań przeciwników
— wyraził przekonanie Cenckiewicz. Ocenił, że rotacyjny charakter rozmieszczenia sił „nie zapewnia stałej interoperacyjności i zaufania, jakich wymaga europejska linia frontu”.
Na spotkaniu z Karolem Nawrockim Donald Trump zadeklarował, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, USA mogą rozmieścić ich więcej. Prezydent Nawrocki przekazał, że podczas zamkniętej części spotkania w Białym Domu rozmawiał z prezydentem Trumpem o zwiększeniu liczby amerykańskich żołnierzy oraz zwiększeniu stałej ich obecności w Polsce.
