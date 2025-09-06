Po wczorajszym wyroku TSUE mec. Michał Wawrykiewiz, europoseł Koalicji Obywatelskiej był łaskaw ocenić, że… „nie mamy stwierdzenia ważności wyborów”. Co gorsza - powiedział to w TVP Info w likwidacji, a więc - podobno wciąż publicznej stacji. „Szymon Hołownia pospieszył się z zaprzysiężeniem Nawrockiego” - powiedział prawnik w rozmowie z Justyną Dobrosz-Oracz.
Na wyroku TSUE, w którym unijny trybunał próbował uzurpować sobie prawo do oceny ustroju polskich sądów, prawnicy nie zostawili wczoraj suchej nitki. Nie ma on skutków prawnych w Polsce, ponieważ nasz kraj nie przekazał UE kompetencji w tym zakresie. Niestety, niektórzy koledzy po fachu mecenasa Romana Giertycha są jego kolegami także w rozpowszechnianiu dziwnych teorii.
Wawrykiewicz podważa wybory prezydenckie?
Mecenas Michał Wawrykiewicz był pytany na antenie TVP Info w likwidacji, czy po wczorajszym wyroku TSUE wybory prezydenckie są ważne.
Jeśli chodzi o stwierdzenie ważności wyborów, to nie ma wątpliwości co do tego, że nie mamy stwierdzenia ważności wyborów. Pytanie, czy koniecznym elementem procesu wyborczego jest stwierdzenie ważności wyborów. Prawo nie odpowiada nam na ten temat w sposób absolutnie jednoznaczny
— podkreślił.
Czyli te drzwi są zamknięte?
— dopytywała z przejęciem redaktor Justyna Dobrosz-Oracz.
Szymon Hołownia podjął decyzję, to on wziął na siebie, na swoje barki odpowiedzialność za to, że zaprzysiągł prezydenta Nawrockiego
— odparł prawnik i europoseł KO.
Pospieszył się według pana?
— zapytała dziennikarka.
Moim zdaniem tak, dlatego że przy takiej liczbie wątpliwości, zastrzeżeń co do procesu wyborczego powinniśmy poczekać na stwierdzenie ważności wyborów przez legalny Sąd Najwyższy
— stwierdził Wawrykiewicz.
„W reżimowym ścieku po staremu”
W reżimowym ścieku za trzy miliardy wszystko po staremu: silni ciągle razem, tylko że pociąg historii już dawno im odjechał
— napisał poseł Marcin Romanowski.
Europoseł ma obowiązek wiedzieć, że TSUE nie jest sądem najwyższym ds. wszelkich na teryt. UE, ale sądem orzekającym w zakresie acquis communautaire-dorobku prawnego UE. Żadna część aquis nie reguluje ustroju sądów w państwach członkowskich (W każdym jest inny)TSUE jest w tej materii niekompetentny
— skomentował prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski.
Ten ból przegranej minie. Proszę jak minister Gawkowski odpalić sobie licznik. Szybciej będzie czas mijać
— skomentowała wypowiedź mecenasa Monika Pawłowska, poseł PiS.
Jak rozumiem mecenas Wawrykiewicz zrzeka się swego mandatu posła do PE? Wszak zdobył go w wyborach zatwierdzonych przez „nieistniejący” sąd
— pyta Oskar Szafarowicz.
Towarzystwo od „ponownego przeliczenia głosów” staje się już coraz bardziej nudne i przewidywalne. Tym gorzej, gdy głosi tego rodzaju stwierdzenia jako prawnik, adwokat. I tym gorzej, że znajduje posłuch w telewizji - podobno publicznej.
jj/X, TVP Info
