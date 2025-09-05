Prezydent Karol Nawrocki kontynuuje swoją ofensywę dyplomatyczną, której centralnym punktem była wizyta w Białym Domu 3 września i rozmowa z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dziś prezydent Nawrocki w Rzymie spotkał się z prezydentem Włoch. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski narzeka na platformie X, że nie było tam Ryszarda Schnepfa, który kieruje polską placówką dyplomatyczną w Rzymie, ale nie jest ambasadorem. „Same sukcesy” - krótko skomentował lament Sikorskiego Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Niestety, bez ambasadora Ryszarda Schnepfa, którego odsunięto od wizyty
— napisał Radosław Sikorski. To była jego jedyna refleksja na X dotycząca spotkania prezydentów Polski i Włoch.
Warto przypomnieć, że Ryszard Schnepf obecnie nie jest ambasadorem, ponieważ nie uzyskał akceptacji prezydenta (na jego nieszczęście wyborów nie wygrał Rafał Trzaskowski). Jest zatem jedynie chargé d’affaires w placówce we Włoszech. Ojcem Schnepfa jest Maksymilian Sznepf - jeden z dowodzących w Obławie Augustowskiej, w wyniku której komuniści z pomocą usłużnych sobie Polaków przeprowadzili operację wymierzoną w polskie podziemie niepodległościowe, mordując - jak podaje IPN - co najmniej 600 Polaków. Ryszard Schnepf w tej sprawie staje w obronie swojego ojca, bagatelizując jego winę.
„Same sukcesy”
Do lamentów Sikorskiego krótko, ale wymownie odniósł się Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Same sukcesy
— napisał Marcin Przydacz, odnosząc się do nieobecności Schnepfa w czasie spotkania prezydentów Polski i Włoch.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wiemy, o czym prezydent Nawrocki rozmawiał z premier Meloni. Wśród tematów umowa z Mercosurem! „Dziękuję za owocne spotkanie”
— Prezydent jest już z delegacją na pokładzie samolotu. Oto dokładny program wizyty w USA, ale także we Włoszech! PEŁNY PLAN
— Prezydent Nawrocki rozmawiał z papieżem. Co głowa państwa podarowała Ojcu Świętemu Leonowi XIV? ZOBACZ ZDJĘCIA!
— Sikorski żali się, że MSZ rzekomo nie dostało notatki i szarżuje: „Sekciarstwo ważniejsze od profesjonalizmu”. Szef BPM ripostuje
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739688-sikorski-narzeka-ze-przy-nawrockim-nie-bylo-schnepfa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.