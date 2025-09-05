Wojna na prawicy nabiera na sile. Członkowie PiS i Konfederacji co jakiś czas nie szczędzą sobie uszczypliwości. Z pewnością sytuacji nie uspokoi ostatni wywiad Przemysława Wiplera, który próbował kąsać prezesa Jarosława Kaczyńskiego. „Doradcy Kaczyńskiego przekonali go, że będzie 1000-letnia pisowska rzesza. Że samodzielna większość jest tuż tuż” - uderzał drwiąco w Polsat News.
Poseł Konfederacji odniósł się do wyborów prezydenckich wygranych przez Karola Nawrockiego. Stwierdził, że ich wynik… przeraził prezesa PiS.
Jarosław Kaczyński wystraszył się wyników wyborów prezydenckich. Tym, że w II turze połowa wyborców Karola Nawrockiego to nie byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczył, że jest prezydent, który jest dużo bardziej na prawo niż PiS, pod wieloma względami. W Warszawie na tak zwanym mieście mówi się, że prezydent jest mentalnym, duchowym i politycznym konfederatą
— powiedział. Czyżby to próba rozbicia relacji na linii Nawrocki-Kaczyński?
Wipler wypowiedział się też o rzekomych zakulisowych rozmowach, jakie miał przeprowadzać z politykami PiS i koalicji rządzącej.
„O Boże, to jest konfederata”. Tak mieli mówić politycy rządu po Radzie Gabinetowej. Tak słyszałem od ważnego członka obecnego rządu. To przeświadczenie jest również w PiS. Więc Jarosław Kaczyński postanowił stosować strategię bardzo mocnego odcinania mentalnego i wizerunkowego tych dwóch formacji, żeby zablokować przepływy. W polityce, jeżeli jesteś bliżej kogoś, ale jesteś młodszy, szybszy, nieobciążony swoimi ośmioma latami rządów, w dodatku mówisz do pewnego elektoratu, to musisz budować różnice i je mocno wybijać, żeby zablokować odpływ twojego elektoratu. Młodzież prawicowa, centroprawicowa cała głosuje na Konfederację. W dodatku ta młodzież zaczęła przekonywać swoich rodziców i dziadków
— dodał.
Wipler: Kaczyński wypowiedział wojnę
Parlamentarzysta stwierdził, że prezes Kaczyński wypowiedział wojnę Konfederacji i próbował wciągnąć swoich oponentów w pułapkę.
Jarosław Kaczyński zaczął od wypowiedzenia nam wojny. Początkiem była słynna deklaracja, którą chciał, żebyśmy podpisali. Pod czymś, co jest w 90 proc. naszym programem i 90 proc. jest niezgodne z praktyką rządów PiS. To jest tak, jakby oni chcieli nas namówić, żebyśmy byli Konfederacją. Nie weszliśmy w tę pułapkę. To był moment odcięcia. Od Tamtego momentu rozpoczęły się ataki, które mają eskalować i eskalują
— stwierdził.
Posłowie PiS mówią wprost, że mają zakaz kontaktów z nami. Mówią nam też, że doradcy Kaczyńskiego przekonali go, że będzie 1000-letnia pisowska rzesza. Że samodzielna większość jest tuż tuż. Mówią, iż te 40 proc. będzie jutro i że PiS musi napadać i dzielić
— przekonywał.
xyz/Polsat/X
