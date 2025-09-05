Hołownia zapowiada rozmowy z koalicją o obsadzaniu wakatów w TK. Żurek dodaje od siebie: "Zwłaszcza teraz, po wyborach"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ocenił, że czas uzupełnić wakaty w Trybunale Konstytucyjnym. Zapowiedział, że temat ten poruszy z liderami koalicji rządzącej, podkreślając potrzebę wyboru autorytetów prawnych. Otwarty na taki krok jest… minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. A skoro tak, to wiadomo, że trzeba bacznie się temu przyglądać.

Marszałek Sejmu podczas dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym oceniając, że to moment, w którym „powinniśmy, jako Sejm zastanowić się, czy nie należy zacząć tego Trybunału Konstytucyjnego w legalny, praworządny, kompetentny sposób obsadzać”. Zadeklarował, że zamierza o tym rozmawiać z liderami koalicji rządzącej.

Jak zauważył, obecnie w TK do obsadzenia są cztery wakaty sędziowskie, a w grudniu ich liczba ma wzrosnąć do sześciu. Dodał, że prezes Trybunału Bogdan Święczkowski poinformował go wczoraj w piśmie, iż sędzia Krystyna Pawłowicz przestanie wtedy pełnić swoje obowiązki.

Hołownia poinformował, że w odpowiedzi wystosował do Święczkowskiego pismo z prośbą o wyjaśnienie stanu faktycznego odnośnie do Krystyny Pawłowicz.

Żurek chce obsadzać wakaty w TK

Podczas konferencji prasowej w Rzeszowie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek został zapytany o wcześniejszą wypowiedź marszałka Hołowni.

Jestem zwolennikiem obsadzania tego organu, zwłaszcza teraz, po wyborach, kiedy nie możemy liczyć na współpracę z prezydentem

— powiedział Żurek. Zastrzegł jednak, że trzeba do tego „podejść mądrze i transparentnie”.

xyz/PAP

