Karolina Bućko złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Państwowej Komisji ds. pedofilii. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że w przyszłym tygodniu prezydium Sejmu wskaże kandydata na jej miejsce. Bućko kierowała komisją od grudnia 2023 roku i w przeszłości znalazła się w centrum kontrowersji związanych z przyznawaniem nagród.
Adwokat Karolina Bućko pełniła funkcję przewodniczącej Państwowej Komisji ds. pedofilii od grudnia 2023 r.
Pani przewodnicząca dotychczasowa Karolina Bućko złożyła rezygnację z dniem dzisiejszym z pełnienia swojej funkcji
— poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Szymon Hołownia. Przypomniał, że prezydium Sejmu zgłasza kandydata na przewodniczącego komisji ds. pedofilii i z tych osób Sejm dokonuje potem wyboru.
Mamy zaplanowane też w przyszłym tygodniu specjalne spotkanie prezydium Sejmu, żeby się do zaproponowania takiej kandydatury Sejmowi przygotować
— dodał marszałek. W lipcu Sejm przyjął raport NIK dotyczący działania Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania pedofilii za rok 2024. Podczas obrad sejmowej Komisji do Spraw Dzieci i Młodzieży oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozmawiano o nagrodzie, którą przyznała sobie przewodnicząca Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat, za zgodą pięciu członków tej komisji.
Kontrowersje z przyznaniem nagrody
Wówczas członkowie Państwowej Komisji w odczytanym oświadczeniu ocenili, że działanie Bućko było bezprawne. Wyjaśnień w tej sprawie domagali się także posłowie.
W lipcowej rozmowie z PAP Karolina Bućko, odnosząc się do nagród podkreśliła, że „nie doszło ani do naruszenia żadnego przepisu, ani do zaburzenia gospodarki finansowej urzędu, co potwierdza raport NIK”. Zwróciła uwagę, że raport Najwyższej Izby Kontroli przyznał Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 „najwyższą możliwą ocenę - pozytywną”.
Jak zauważyła, „NIK nie stwierdziła żadnej nieprawidłowości z zakresu realizacji zadań merytorycznych (ustawowych), ani z zakresu realizacji gospodarki finansowej za 2024 r.”
Kontrolerzy Izby w swoich zaleceniach, w dokumencie „wystąpienie pokontrolne” oraz wystąpieniach podczas komisji sejmowych, zwrócili jedynie uwagę parlamentarzystom, że należy uregulować kwestię braku jednoznacznych przepisów określających, kto jest właściwy do przyznawania nagród w jednostkach niezależnych od Prezesa Rady Ministrów. Natomiast nie mieli zastrzeżeń odnośnie samego faktu przyznania nagrody
— powiedział Bućko. Państwowa Komisja ds. Pedofilii została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Przyjmuje ona zgłoszenia od listopada 2020 r. Do jej zadań należy m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu, i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W końcu marca 2023 r. rezygnację z funkcji przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii złożył prof. Błażej Kmieciak.
Karolinę Bućko na przewodniczącą Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 Sejm wybrał 7 grudnia 2023 r. Jej kandydaturę zgłosili posłowie KO, Lewicy i Trzeciej Drogi.
