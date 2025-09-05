WIDEO

Przypomniano Tuskowi, że nazwał Trumpa rosyjskim agentem. "Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Tusk, Donald Trump / autor: PAP/Artur Reszko/PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL
Donald Tusk, Donald Trump / autor: PAP/Artur Reszko/PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem” - stwierdził premier Donald Tusk, który był pytany o to, czy żałuje swoich słów o prezydencie Donaldzie Trumpie jako o „rosyjskim agencie”. Jak dodał, zna sposób postępowania Trumpa w czasie wizyt przywódców innych krajów, więc nie miał oczekiwań na załatwienie podczas wizyty prezydenta Nawrockiego w USA „czegoś wielkiego”. Jak widać, nie mógł powstrzymać się od prób wbijania szpilek.

Premier Donald Tusk podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Łomży został zapytany o ocenę przedwczorajszego spotkania prezydentów Trumpa i Nawrockiego. Według premiera, to dobrze, że amerykański przywódca zaprosił Nawrockiego do Waszyngtonu i - jak dodał - „jeśli ja mam bardziej krytyczny czy sceptyczny stosunek do prezydenta Trumpa, to trudno”.

Mimo to - jak podkreślił - można zauważyć, że Polska ma więcej możliwości.

Ponieważ pan prezydent Trump potrafi liczyć pieniądze i bardzo też patrzy na politykę w kontekście biznesu, obrotów, więc moim zdaniem, nikt sobie nie pozwoli na zlekceważenie Polski, choćby ze względu na wspólny interes

— ocenił Tusk.

Natomiast znamy też sposób postępowania prezydenta Trumpa w czasie takich wizyt, więc nie miałem jakichś szczególnych oczekiwań, że tam coś wielkiego, konkretnego się załatwi. Bądźmy zadowoleni, że spotkanie się odbyło i nie przesadzajmy z krytycznymi uwagami na temat tej, czy innej wpadki. To jest debiut pana prezydenta. Nikt nie jest doskonały

— mówił, podrzucając ni stąd, ni zowąd wątek jakichś wydumanych „wpadek”.

Tusk podkreślił też, że był wzruszony przelotem myśliwców F-16 oraz F-35 nad Białym Domem na początku spotkania prezydentów, który miał uhonorować zmarłego w wypadku w Radomiu pilota F-16 mjr Macieja „Slaba” Krakowiana.

Maksimum dobrej woli”

Premier Tusk przekonywał również, że „wykazuje się maksimum dobrej woli” we współpracy z prezydentem Karolem Nawrockim.

Jest za wcześnie, żebyśmy robili jakiekolwiek podsumowania. Ja wykazuję maksimum dobrej woli

— powiedział… co trudno uznać za szczere wyznanie.

Jak wiecie, ja głosowałem na innego kandydata, ja mam bardzo poważne zastrzeżenia do niektórych poglądów i także do obozu politycznego, jaki wspiera pana prezydenta, ale wykazuję naprawdę maksimum dobrej woli, żeby ta współpraca była jak najlepsza

— dodał.

Szef rządu przekazał też, co powiedział prezydentowi Nawrockiemu podczas rozmowy na Westerplatte.

To było to, co przekazałem bardzo wprost panu prezydentowi Nawrockiemu na Westerplatte, w czasie naszego spotkania w cztery oczy – że będziemy się spierać i ja nie ustąpię w ważnych sprawach dla Polski. Jeśli mam inny pogląd, ja zawsze jestem gotów do twardej walki, jeśli wiem, że to leży w interesie Polski

— mówił.

Ale absolutnie jestem gotów do harmonijnej współpracy w kwestiach międzynarodowych i przede wszystkim w kwestiach bezpieczeństwa. Tu nie powinno być konfliktu

— dodał Donald Tusk.

Tusk nie żałuje słów o Trumpie

Premier był podczas konferencji prasowej pytany, czy żałuje swoich słów o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump jest „rosyjskim agentem”.

Nie żałuję żadnych słów, które w życiu wypowiedziałem

— oświadczył Donald Tusk.

Nie narzekam na relacje pomiędzy polskim rządem a administracją waszyngtońską. Prezydent Trump jest bardzo wymagającym i trudnym partnerem, nie tylko z mojego punktu widzenia, wszyscy o tym wiemy

— kontynuował.

Polska jest państwem, gdzie nikogo się nie będzie poklepywało po plecach i mamy swoje interesy i jesteśmy najważniejszym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych. Niezależnie od tego, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, Polska jest najważniejszym ogniwem NATO w tej części świata

— mówił dalej Tusk.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kompromitacja Tuska! Zasugerował niemal wprost, że Trump jest rosyjskich agentem. „To jest efekt dochodzenia amerykańskich służb”

Co z Mercosur?

Premier Tusk, pytany o sprawę umowy UE z Mercosur powiedział, że jeszcze wczoraj w Paryżu o tym rozmawiał z prezydentem Macronem i przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen.

Poinformowałem, że strony polskiej nie ma zgody na Mercosur i niezależnie od tego, jakiego typu mechanizmy obronne zostaną wprowadzone, bo nad tym wszyscy pracujemy w tej chwili, ale Polska i tak będzie przeciw umowie z Mercosur. Tu jakby nie ma specjalnie o czym dyskutować

— opowiedział szef rządu.

CZYTAJ TAKŻE: Wolta goni woltę. Co premier mówił o umowie UE z Mercosur kiedyś, a co dzisiaj? Jabłoński: Przychodzi Tusk i mniejszość blokująca znika

Pracujemy nad tym i w Parlamencie Europejskim. Nasz komisarz Piotr Serafin bardzo dużo pracy wykonał w tej kwestii w Komisji Europejskiej, ale tak czasami jest w Unii Europejskiej, że jest się w mniejszości i to takiej, która nie ma siły blokowania. Poza Polską w tej chwili nikt nie chce tego blokować

— stwuerdził.

Ja będę na pewno do końca tłumaczył, że to jest złe z punktu widzenia rolnictwa. Prezydent Macron powiedział mi, że on we Francji będzie miał potworny dramat, ponieważ ma tam wielkie napięcie między tymi, którzy chcą sprzedawać do Brazylii i rolnikami. Uznał jednak, że Francja nie będzie blokowała umowy, natomiast bardzo angażuje się w tworzenie mechanizmów obronnych

— ciągnął dalej premier.

Jeśli Polska nie przekona Francji, a Francja, z naszym udziałem, Włoch, to trudno zakładać, żeby któreś z mniejszych państw, które mają też problem z rolnictwem, żeby się wystawiły. Polska jest wystarczająco duża i silna żeby powiedzieć: „Jesteśmy przeciw i nawet jeśli mamy być sami, jesteśmy przeciw temu. Ale te mniejsze państwa niespecjalnie się garną do takiego działania

— mówił, już zakładając czarne scenariusze, „uciekając” wręcz z pola batalii.

CZYTAJ TEŻ:

Brudna gra Tuska. Żalił się, że nie dostał notatki po spotkaniu Nawrockiego z Trumpem. Jak to wygląda naprawdę?

„Pomaganie” prezydentowi Nawrockiemu przez Tuska, Sikorskiego i rządzących w związku z wizytą w USA jest wredną prowokacją

SONDAŻ. Kto wygrywa w politycznym starciu prezydenta i premiera? 42 proc. Polaków wskazało na Karola Nawrockiego!

maz/PAP/X/YouTube: KPRM

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych