Nawet rządowy CBOS to zauważył! Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory parlamentarne, Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby z poparciem rzędu 30 proc.
Partia Jarosława Kaczyńskiego utrzymała swoje dotychczasowe poparcie, natomiast Koalicja Obywatelska straciła we wrześniu 2 p.p. i z poparciem 28 proc. zajmuje obecnie drugie miejsce w sondażu.
Straciła również, choć tylko 1 p.p., Konfederacja. Ugrupowanie Mentzena i Bosaka popiera 11 proc. wyborców. Co ciekawe, CBOS zapytał wyborców Konfederacji (która jest formalnie koalicją Nowej Nadziei i Ruchu Narodowego), do którego z tych członków jest im bliżej. Nieco większą sympatią cieszy się partia Sławomira Mentzena Nowa Nadzieja, którą wskazało 46 proc. elektoratu Konfederacji, zaś Ruch Narodowy Krzysztofa Bosaka preferuje 31 proc. 23 proc. elektoratu Konfederacji nie chce bądź nie potrafi wskazać partii, z którą bardziej sympatyzuje.
Czwarte miejsce w sondażu CBOS zajęła partia Razem z poparciem 6 proc. wyborców, co stanowi wzrost o 1 p.p. Zaraz za nią znalazła się Lewica, na którą oddanie głosu deklaruje 5 proc. Polaków. To z kolei spadek o 2 p.p. w porównaniu z sierpniowym badaniem.
Poza Sejmem
Pod progiem wyborczym uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej. Na partię Grzegorza Brauna chce głosować 4 proc. wyborców i jest to wzrost o 1 p.p. Niżej znalazła się Polska 2050 poparciem rzędu 3 proc. (wzrost o 1 p.p.), a także PSL z zaledwie 2-procentowym poparciem (wzrost 1 p.p.).
Aż 11 proc. Polaków nie wie jeszcze na kogo mogłoby oddać swój głos w wyborach parlamentarnych. To wzrost o 2 p.p.
Jeśli chodzi o spodziewaną frekwencję wyborczą, to 67 proc. Polaków powiedziało, że z pewnością weźmie udział w wyborach parlamentarnych. To miej o 3 p.p. niż w badaniu sierpniowym. Ogólne zainteresowanie wzięciem udziału w głosowaniu potwierdziło 82 proc. wyborców. W tym przypadku również zanotowano spadek o 2 p.p.
