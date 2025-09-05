„Ponowiłem to zaproszenie, widząc okazję na przyjazd papieża do Polski w roku 2027 z okazji rocznicy objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas briefingu prasowego. Dodał, że wręczył papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, „sygnalizując, że rok 2027 byłby doskonałym rokiem do odwiedzin papieża”.
Dyskusja z papieżem z jednej strony dotyczyła kwestii bezpieczeństwa na całym świecie, sytuacji Polski, też sytuacji polskich nauczycieli religii. Była to dyskusja odnosząca się do tego, co jest tak ważne dla nas, dla Polaków – wartości chrześcijańskich. Ale też kwestii, które są w zainteresowaniu dyplomatów na całym świecie – kwestii ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i sytuacji, roli Polski w tym całym konflikcie. Dyskusja z kard. Parolinem także dotyczyła spraw odnoszących się do architektury bezpieczeństwa międzynarodowego
— mówił Karol Nawrocki, podsumowując wizyty w Waszyngtonie i Rzymie.
Wczoraj spotkałem się także z panią premier Giorgią Meloni. Rozmawialiśmy m.in. o umowie UE-Mercosur, która jest zagrożeniem dla polskich rolników. Dyskutowaliśmy o zagrożeniach płynących z umowy Mercosur i pewnym balansie między potrzebami, oczekiwaniami rolników, ale także oczekiwaniami przemysłu. Tę agendę powtórzyliśmy także z panem prezydentem Matarellą. Odnosiliśmy się także do kwestii UE i doskonałych relacji Polski z Włochami
— podkreślił.
Już w poniedziałek i we wtorek odwiedzę kolejne ważne stolice państw. Wybieram się na Litwę i do Finlandii, kontynuując moją misję dyplomatyczną
— zaznaczył prezydent.
O co poprosił prezydent Trump?
Pan prezydent Donald Trump osobiście poprosił mnie w nieoficjalnej rozmowie, wiedząc, że jadę do Watykanu, abym pozdrowił papieża Amerykanina od prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przekazałem pozdrowienia papieżowi
— powiedział Nawrocki.
Nie w samej dyskusji z papieżem, ale z kardynałem, sekretarzem poruszałem kwestię polskich więźniów na Białorusi, Andrzeja Poczobuta, ale też polskich duchownych katolickich więzionych przez reżim białoruski
— podkreślił.
Zamierzam na arenie międzynarodowej podejmować wysiłki upominania się o Polaków poza granicami kraju, a szczególnie tych, którzy zostali uwięzieni przez Białoruś
— dodał prezydent.
Słowa Tuska o Trumpie
Głowę państwa zapytano o wypowiedzi premiera Donalda Tuska na temat amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Szef polskiego rządu nie zamierza przeprosić amerykańskiego przywódcy.
Obrażanie prezydenta największego mocarstwa na świecie jest tym, co nie przystoi polskiemu politykowi, który zajmuje ważne funkcje. Z całą pewnością nie służy to państwu polskiemu. Obrażanie prezydenta USA jest obrażaniem Amerykanów. Nie można obrażać prezydenta obcego państwa, który został wybrany głosami obywateli tego państwa
— podkreślił Karol Nawrocki.
Jeśli chodzi o Włochy, sprawa Mercosur jest nieco bardziej skomplikowana. Nie było konkretów i konkretnej deklaracji, ale były pewne sygnały świadczące o tym, że pani premier rozważa i wsłuchuje się też w głos takich państw jak Polska
— dodał.
Wiemy, na kogo Polska może liczyć, z całą pewnością na Francję. Niedługo mam spotkanie z panem prezydentem Macronem. A są takie państwa, które wahają się przed podjęciem decyzji. Swoje zadanie czytam w tych spotkaniach dyplomatycznych jako tego, który ma przekonywać, używając konkretnych argumentów
— powiedział prezydent.
Zaproszenie dla papieża
Ponowiłem to zaproszenie, widząc okazję na przyjazd papieża do Polski w roku 2027 z okazji (rocznicy, PAP) objawień Matki Boskiej w Gietrzwałdzie
— powiedział.
Dodał, że wręczył papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, „sygnalizując, że rok 2027 byłby doskonałym rokiem do odwiedzin papieża”.
Oczywiście zostawiam decyzję papieżowi
— zaznaczył prezydent.
aja/prezydent.pl, PAP
