„Wykluczono MSZ ze spotkania w Białym Domu i nadal nie mam relacji […] Sekciarstwo ważniejsze od profesjonalizmu” - szarżuje szef MSZ Radosław Sikorski na portalu X, który nie może przeboleć, że resort został pominięty w spotkaniu prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Z odpowiedzią przyszedł szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz: „Niezbyt dobrze świadczy to o profesjonalizmie aktualnego MSZ, że nie przekazuje Panu notatki, która trafiła do Gmachu jeszcze wczoraj”.
Dwa dni temu doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Podróż do Waszyngtonu była pierwszą oficjalną zagraniczną wizytą polskiej głowy państwa. W trakcie rozmowy przywódców Polski i USA nie uczestniczył nikt z MSZ.
Potwierdzam. Wykluczono MSZ ze spotkania w Białym Domu i nadal nie mam relacji. Co nie ułatwia mi moich rozmów w Waszyngtonie. Sekciarstwo ważniejsze od profesjonalizmu
— żali się Sikorski na platformie X.
Nie dość, że działania ministra Sikorskiego nie przynoszą Polsce korzyści, to jeszcze się okazało, że nie do końca zdaje sobie sprawę, co dzieje się w resorcie, którym kieruje.
Szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz poinformował, że notatka została już dawno dostarczona…
Niezbyt dobrze świadczy to o profesjonalizmie aktualnego MSZ, że nie przekazuje Panu notatki, która trafiła do Gmachu jeszcze wczoraj. Pilna potrzeba usprawnienia MSZ. I zakończenia paraliżu służby zagranicznej, którego jest Pan autorem
— odpowiedział Sikorskiemu.
CZYTAJ TAKŻE:
— Notatka trafiła do rządu. Przydacz jednocześnie punktuje: KPRP nadal czeka na notatkę z rozmów premiera z Macronem i Merzem
— TYLKO U NAS. Małecki: Prezydent Nawrocki naprawia relacje polsko-amerykańskie zniszczone przez Tuska i Sikorskiego
— Spotkanie Nawrocki-Trump. Wiceszefowa MSZ i Michalski z WP czekają na notatkę. Przydacz: Zgodnie z przyjętą formą i zwyczajem
— TYLKO U NAS. Czy prezydent Nawrocki skorzystał z „instrukcji” MSZ? „Ton, w którym minister chce pouczać, jest niegrzeczny”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/739672-sikorski-o-notatce-i-sekciarstwie-szef-bpm-ripostuje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.