Dominik B., przetrzymywany w mysłowickim Areszcie Śledczym może zostać warunkowo zwolniony - przekazał mecenas Filip Wołoszczak, obrońca 45-latka osadzonego w związku z tzw. sprawą RARS. Potwierdził to także mec. Krzysztof Wąsowski. „Właśnie przed chwilą otrzymałem potwierdzenie z katowickiej prokuratury… Niestety pan prok. Karol Zok w zamian za uwolnienie zażądał m.in. kaucji 100 tysięcy złotych” - dodał. Stan zdrowia mężczyzny drastycznie się pogorszył. Konsultacja okulistyczna zaplanowana na 3 września ostatecznie przerodziła się w hospitalizację.
Nie tylko o wolność, ale również o zdrowie Dominika B. walczą jego obrońcy. Dramatyczną sytuację mężczyzny osadzonego w Mysłowicach relacjonował w mediach społecznościowych i tradycyjnych (m.in. na antenie Telewizji wPolsce24) mec. Krzysztof Wąsowski).
Okazuje się, że przed chwilą 45-latek, który przebywał w areszcie śledczym w związku z tzw. sprawą RARS, może zostać zwolniony.
Mamy to!! Świeża decyzja sprzed kilku chwil, prokurator warunkowo zwalnia Dominika z aresztu. Teraz walczymy o jego zdrowe oko!
— napisał na X jeden z jego obrońców, mec. Filip Wołoszczak.
Potwierdzam. Właśnie przed chwilą otrzymałem potwierdzenie z katowickiej prokuratury… Niestety pan prok. Karol Zok w zamian za uwolnienie zażądał m.in. kaucji 100 tysięcy złotych
— dodał mec. Krzysztof Wąsowski.
Dramatyczna sytuacja zdrowotna Dominika B.
Wcześniej sytuacja była dramatyczna.
‼️Czarny scenariusz się spełnia, p. Dominik traci wzrok. Obrona dowiedziała, się, że konsultacja okulistyczna aresztowanego skończyła się hospitalizacją w związku ze stanem widzącego oka. Do dziś obrona nie dostała oficjalnie nowego wniosku o areszt
— informował mec. Wołoszczak.
Przed chwilą uzyskałem informację od drugiego obrońcy aresztowanego półniewidomego Dominika B. pana Mecenasa Filipa Wołoszczaka, że zaplanowane na 3 września badanie oczu chorego aresztanta zostało przeprowadzone i przerodziło się w hospitalizację! Z niepotwierdzonych jeszcze informacji z Aresztu Śledczego w Bytomiu i ze szpitala wynika, że konieczność natychmiastowej lekarskiej interwencji mogła dotyczyć jeszcze dotychczas widzącego prawego oka!
— alarmował z kolei mec. Krzysztof Wąsowski.
Tradycyjnie obrona nie została poinformowana przez prokuraturę o zaistniałej sytuacji. Pan Prokurator Karol Zok milczy. Rozumiem, że ze spokojem czeka na rozpoznanie przez pana Sędziego Piotra Gąciarka swojego wniosku o przedłużenie choremu Dominikowi aresztu… termin został wyznaczony na 9 września! Wierzących proszę o modlitwę 🙏🙏🙏 aby pan Dominik zdążył choćby przeczytać wydane wtedy postanowienie sądu…
— dodał.
Jako obrońca osobiście uczestniczący niedawno w kompletnie bezsensownej czynności z udziałem Dominika B. mogę po raz kolejny potwierdzić słowa Krzysztofa Wąsowskiego : stan zdrowia Pana Dominika jest fatalny i uzasadnia jego natychmiastowe zwolnienie. Strach myśleć co dzieje się teraz
— podkreślił Adam Gomoła, kolejny z obrońców pana Dominika.
