Polskie służby konsularne prowadzą rozmowy w sprawie Polaka zatrzymanego na Białorusi; była rozmowa charge d’affaires ambasady Polski w Mińsku z przedstawicielami białoruskich władz - powiedział koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Białoruska telewizja państwowa wyemitowała w czwartek materiał dotyczący zatrzymania obywatela Polski, zakonnika, który miał jakoby zbierać informacje na temat rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. Według stacji wszczęto sprawę karną o szpiegostwo.
„To jest po prostu prowokacja”
Siemoniak zapytany o to w Polsat News ocenił, że cała sprawa to „akcja reżimu Łukaszenki”.
Nie mamy wątpliwości, że to jest po prostu prowokacja, kolejna. To jest branie zakładników z ciężkim oskarżeniem. Polskie służby specjalne nie mają nic wspólnego z tą osobą
— zapewnił.
Dodał, że „w totalitarnych reżimach (…) oskarża się o szpiegostwo opozycjonistów czy osoby, które są jakoś niewygodne”.
To jest tego rodzaju sytuacja. Ona się wpisuje w cały ciąg wrogich działań Białorusi wobec Polski
— ocenił.
Dopytywany czy polskim służbom udało się skontaktować z zatrzymanym Siemoniak odpowiedział, że „polskie służby konsularne prowadzą rozmowy”.
Była rozmowa charge d’affaires ambasady Polski w Mińsku z przedstawicielami białoruskich władz. Więc jak każdy Polak na świecie, który znajdzie się w kłopotach, jest otoczony oczywiście naszą opieką. Natomiast nie mamy żadnych wątpliwości, że to jest po prostu propaganda i prowokacja
— stwierdził.
Zapytany o film, który został wyemitowany w białoruskich mediach, Siemoniak zastrzegł, że media te są „niewiarygodne” i „tworzą takie kreacje”.
To jest osoba, która nie była pierwszy raz na Białorusi. W różnych sprawach kościelnych podróżował, rozmawiał. Więc sądzę, że jest po prostu ofiarą, przedmiotem białoruskiej gry - fatalnej, złej. Na pewno to jest coś, co prowadzi do dalszego pogorszenia relacji polsko-białoruskich i jest to coś złego. Tak jak powiedziałem, to jest kolejne działanie, które odbieramy jako po prostu wrogie
— ocenił.
„W ciągu najbliższych dni będzie nasza odpowiedź”
Siemoniak odniósł się też do słów premiera Donalda Tuska, który zapowiedział w piątek, że jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, zostaną przygotowane „środki odwetowe” wobec Białorusi.
Pracujemy nad tym z wicepremierem (szefem MSZ - PAP) Radosławem Sikorskim. Wczoraj się kontaktowaliśmy. I tak jak premier powiedział, w ciągu najbliższych dni będzie nasza odpowiedź. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów
— zaznaczył.
Podkreślił, że decyzję w sprawie środków odwetowych podejmie premier Donald Tusk.
Mamy z ministrem Sikorskim różne propozycje zareagowania. Premier zdecyduje i wtedy będziemy działać. Przypomnę, gdy uwięziono Andrzeja Poczobuta, zamknięto jedno z przejść granicznych. Więc tutaj różne narzędzia mamy i na pewno odczuje Białoruś skutki swoich działań
— zapewnił.
Białoruska telewizja podała, że mieszkaniec Krakowa, urodzony w 1998 roku, został zatrzymany w mieście Lepel w obwodzie witebskim na północnym wschodzie Białorusi. Pokazano kadry, na których - jak utrzymuje telewizja - z zatrzymanym rozmawia funkcjonariusz białoruskiego KGB. Zatrzymany mówi, że miał zdobyć informacje na temat ćwiczeń Zapad.
Białoruska stacja utrzymuje, że mężczyzna ten przez portale społecznościowe nawiązał kontakt z obywatelem Białorusi i zaproponował mu współpracę na rzecz polskich służb specjalnych, której przedmiotem miały być dane m.in. o obiektach wojskowych na Białorusi. Pokazano kadry, jakoby nagrane w samochodzie, gdzie następuje przekazanie dokumentów. Telewizja podała następnie, że wszczęto sprawę karną dotyczącą szpiegostwa.
