„W tej chwili powinna odbywać się gorąca dyskusja na temat przyszłej perspektywy budżetowej. […] Komisja Europejska przed wakacjami przedłożyła projekt budżetu, który proponuje i co się znajduje w tym budżecie? Po pierwsze nowe europodatki, po drugie nowe europodatki, po trzecie nowe europodatki, po czwarte więcej kompetencji dla Komisji Europejskiej bez podstawy prawnej” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Jacek Ozdoba.
Europoseł PiS Jacek Ozdoba mówił w programie „Minęła 20:15” o ofensywie dyplomatycznej prezydenta Karola Nawrockiego.
Trudno do tego odnieść się w inny sposób, niż tylko pochwalić pana prezydenta i sprawność kancelarii pana prezydenta - pana ministra Marcina Przydacza, Pawła Szafernakera czy pana ministra Zbigniewa Boguckiego i oczywiście samego…
