„Zwróciłem do KPRP do uzupełnienia dwie z pięciu inicjatyw prezydenckich ze względu na braki formalne” - poinformował dzisiaj marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dotyczą one pomocy obywatelom Ukrainy oraz noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Marszałek Sejmu zaznaczył, że „nie będzie żadnego mrożenia projektów prezydenckich”, dopóki stoi na czele Izby, i będzie je traktował jak wszystkie inne.
Marszałek Sejmu podczas dzisiejszej konferencji prasowej poinformował, że nadał numer druku wszystkim pięciu inicjatywom ustawodawczym złożonym przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zaznaczył, że dwie z nich, ze względu na braki formalne, zostały zwrócone do kancelarii prezydenta do uzupełnienia.
Dotyczy to ustawy o pomocy Ukrainie. Tę ustawę zwracam do Kancelarii Prezydenta przede wszystkim ze względu na brak dość elementarnych założeń do aktu wykonawczego, czyli rozporządzenia Rady Ministrów, którego wydanie ta ustawa przewiduje. To się powinno znaleźć bezwzględnie w tym projekcie ustawy
— ocenił Hołownia podkreślając, że jest to opinia służb prawnych, Biura Legislacji i Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Sejmu.
Chodzi o projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zakładający, m.in. że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko Ukraińcy, którzy pracują w Polsce. Projekt ten został złożony przez prezydenta po zawetowaniu rządowej nowelizacji.
Nowela ws. PIT
Drugi ze zwróconych do KPRP projektów dotyczy noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak zaznaczył Hołownia, projekt ma liczne braki dotyczące tego, „jak ta ustawa widzi się z ustawą Prawo o Przedsiębiorcach, jak ta ustawa wskazuje, a nie wskazuje uzasadnienie tej ustawy, czy można ten problem rozwiązać innymi środkami”.
Zwracam je do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie i kiedy to uzupełnienie przyjdzie, te projekty będą normalnie procedowane, tak jak wszystkie inne projekty, które do Sejmu trafiają. Mam nadzieję, że pan minister Bogucki zrobi te uzupełnienia niezwłocznie
— dodał marszałek Sejmu.
Bez zamrażarki sejmowej
Marszałek Sejmu zaznaczył, że „nie będzie żadnego mrożenia projektów prezydenckich”, dopóki stoi na czele Izby, i będzie je traktował jak wszystkie inne.
Ja oczywiście też, i to deklaruję z całą mocą, wszystkie projekty, które pan prezydent przyśle do Sejmu, będę traktował dokładnie tak, jak te wszystkie projekty, które do Sejmu wpływały: czy to poselskie, czy to rządowe
— przekonywał Hołownia.
One będą musiały spełnić po prostu kryteria jakościowe, jeżeli podlegają, przejść konsultacje społeczne, i zapewniam państwa, że do końca mojej kadencji na funkcji marszałka sejmu, nie będzie żadnego mrożenia projektów prezydenckich
— ciągnął dalej.
Prezydent, który chce zastąpić rząd i powiedzieć, to teraz ja będę wam wetował wszystko i zgłaszał inicjatywy ustawodawcze, to nie jest pomysł, który w moim najgłębszym odczuciu zgadza się z duchem polskiej Konstytucji
— mówił.
Przypomnę, że za mojej poprzedniczki dwa projekty prezydenckie trafiły do „zamrażarki”, nie dostały numerów druków, nie poszły dalej, to się nie zdarzy dopóki ja jestem marszałkiem sejmu i będę bardzo poważnie traktował, tak jak traktowałem – od 13 listopada wszystkie projekty prezydenckie otrzymały numer druku i miały swoją drogę w sejmie, bo to się po prostu powadze urzędu prezydenta i jego uprawnieniom konstytucyjnym – należy
— podkreślił marszałek Sejmu Szymon Hołownia
Bardzo istotne, czy marszałek Hołownia pozwoli z Sejmu uczynić instytucję do walki z KPRP, czego najwidoczniej chciałby rząd.
